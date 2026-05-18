Перемога чи поразка Росії? Що Китай готує для Путіна

Велика гра навколо Росії

КНР поки не збирається щось змінювати в стосунках з РФ. А відтак, цей візит повинен продовжити на певний час неписану угоду: Китай не хоче перемоги Росії, але й не допустить її поразки

• 1 •

Візит Трампа в Пекін застабілізував стосунки Вашингтона і Піднебесної. При цьому, ми поки не розуміємо чи залишилося щось за лаштунками, адже настільки високе представництво бізнесу, яке поїхало разом з Трампом, в теорії, передбачає якісь ширші домовленості. Цілком реально, що ми їх побачимо в вересні, під час візиту китайського лідера в США. Якщо це так, то це може бути однією з передвиборчих фішок Трампа, якщо така угода все ж зʼявиться.

• 2 •

Як би там не було, але сторони точно домовилися про два перемирʼя: торгове і тайванське. При цьому США мають в кишені закриту Ормузьку протоку, а Китай – рідкісноземельні метали. Перші розуміють: відкриття Ормузу полегшує життя Китаю і зменшує вигоду американських нафтових компаній, другі знають, що без рідкоземів США не проживе, як мінімум, ще кілька років.

• 3 •

На цьому фоні візит Путіна в Пекін навряд чи буде проривним. Кілька днів тому я вже писав: Росія пробує продати одне й те саме Китаю та Америці (північний морський шлях, та вуглеводні і рідкісноземельні метали Арктики). При цьому, Росія дуже хоче, щоб купили обидва, таким чином, зробивши Росію необхідною і для США, і для КНР. В нас явно недооцінюють цю гру росіян, хоча вона потенційно може стати для нас проблемою.

• 4 •

Щодо самого візиту Путіна, то зараз він іде в Пекін для підтвердження нинішнього статус-кво. При цьому, Китай точно буде вимагати поступок, перш за все в виділенні територій для майбутньої інфраструктури по північному морському шляху. Справа в тому, що КНР вже запустила свої північні торгові каравани і будує кораблі саме для цього шляху (не атомні криголами, а саме кораблі). Але ці каравани йдуть без зупинки, не заходячи в порти, перш за все через відсутність нормальних баз і логістичної інфраструктури. Як на мене, головний лакмусовий папірець цього візиту – це саме поступки чи їх відсутність в питаннях Арктики і її ресурсів.

• 5 •

На жаль, українське питання на переговорах США-Китай взагалі не піднімалося. І головна причина – відсутність України в китайській повістці дня. Я повторю ще раз те, що говорю вже давно: переговори в трикутнику Украіна-Росія-США в абсолютному глухому куті. Вихід із цього глухого кута, як на мене, лежить в розширенні переговорної групи і розширенні взагалі поля переговорів. Але поки цей варіант не сприймається ні в Києві, ні, тим більше в Москві. Вашингтон взагалі не мислить цими категоріями. Проте у нас є час до вересня, щоб змінити цю ситуацію і вставити українське питання в порядок денний зустрічі Трамп-Сі.