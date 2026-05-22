Путін знову розігрує білоруську карту

Навіщо Кремль знову лякає Україну Білоруссю

У Лукашенка є тільки дві функції в нашій війні з Путіним.

Перша, це давати свою територію і простір для російських військ. Друга, це відтягувати наші сили лякаючи можливим вторгненням. При чому щоразу як тільки у орків починаються проблеми на фронті починає з'являтись білоруська загроза.

Лукашенко не може собі дозволити війну з нами. І суть не тільки в тому, що армія мала, слабка, і білоруси не відзначались агресіями в своїй історії. Суть в тому, що враховуючи наші можливості діп-страйків ми знищимо його економіку за тиждень.

На відміну від РФ, вся територія Білорусі в зоні нашої досяжності.

Тому маневри і погрози з Білорусі мають на меті відтягнути наші сили на північ. В грудні 2022 року, коли орки були на межі розгрому, путін мало не душив Лукашенка вступити у війну, і навіть тоді він викрутився.