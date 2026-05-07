Іран розглядає пропозицію США припинити війну

Максим Бурич
glavcom.ua
Сторони близькі до підписання короткого меморандуму
Іран отримав мирну пропозицію Трампа щодо завершення війни

Світ завмер у очікуванні відповіді Тегерана на останню пропозицію США, яка має офіційно покласти край війні, що триває з лютого. Попри оптимізм Дональда Трампа, іранське керівництво демонструє скепсис, називаючи умови Вашингтона «списком бажань». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У середу, 6 травня, Дональд Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті, що переговори протягом останніх 24 годин були «дуже хорошими». Президент США впевнений, що Іран прагне угоди. Проте ще раніше того ж дня його тон був значно жорсткішим: у мережі Truth Social Трамп назвав згоду Тегерана «великим припущенням» і пригрозив відновити масовані бомбардування, якщо домовленість не буде досягнута.

За даними посередників, сторони близькі до підписання короткого меморандуму, який має стати фундаментом для подальших тривалих переговорів. Документ передбачає:

  • Формальне завершення війни, яка почалася 28 лютого.
  • Розблокування Ормузької протоки, через яку до конфлікту проходила п’ята частина світового нафтогазового експорту.
  • Ядерні обмеження: встановлення нових рамок для іранської програми в обмін на поступове скасування санкцій.

Речник МЗС Ірану підтвердив агентству ISNA, що Тегеран вивчає текст і згодом надасть відповідь. Проте всередині іранської влади немає єдності. Ебрагім Резаї (парламентський комітет з питань безпеки) назвав пропозицію США «списком бажань, а не реальністю».

Спікер парламенту Мохаммад Бакер Калібаф відверто висміяв чутки про швидку угоду, написавши, що стратегія США «Довірся мені, брате» провалилася, а повідомлення про близький мир є лише медіаманіпуляцією Вашингтона після невдалих спроб розблокувати протоку силою.

Нагадаємо, США продовжують переговори з Іраном і бачать готовність країни до домовленостей. Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи в Овальному кабінеті. За словами Трампа, Вашингтон провів «дуже позитивні» переговори з Тегераном.

