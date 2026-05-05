У РФ розробники гіперзвукових технологій отримали 12 років колонії через статтю

Новосибірський обласний суд визнав винними у державній зраді головного наукового співробітника Інституту теоретичної та прикладної механіки (ІТПМ) Сибірського відділення РАН Валерія Звегінцева та доцента Томського політехнічного університету Владислава Галкіна. Обом призначили по 12,5 років колонії суворого режиму з обмеженням волі на 1,5 року. Вчені займалися дослідженнями в галузі гіперзвуку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Звегінцева і Галкіна затримали у 2023 році. Приводом для кримінального переслідування стала їхня спільна публікація про газову динаміку в іранському журналі. Перед виходом стаття пройшла дві експертизи, які не виявили секретних відомостей. Вона стосувалася повітрозабірників для надзвукових літальних апаратів. Ці технології застосовуються при створенні ракет «Кинджал», «Циркон», «Авангард» і «Сармат», які російський диктатор Володимир Путін називав «такими, що не мають аналогів» у світі.

Звегінцев заснував в ІТПМ лабораторію «Аерогазодинаміка великих швидкостей», яка займалася гіперзвуком. До нього у справі про державну зраду заарештували директора та головного наукового співробітника інституту: Олександра Шиплюка та Анатолія Маслова.

Після затримання Звегінцева співробітники ІТПМ опублікували відкритий лист, де йшлося про те, що в провину вченим закидають те, що в усьому світі вважається «обов’язковою складовою сумлінної та якісної наукової діяльності – виступи з доповідями на міжнародних семінарах і конференціях, публікація статей у високорейтингових журналах, участь у міжнародних наукових проєктах».

