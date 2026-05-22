Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава нацрозвідки США, що говорила про «українські біолабораторії», йде у відставку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Глава нацрозвідки США, що говорила про «українські біолабораторії», йде у відставку
фото: Associated Press
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Габбард зауважила, що змушена залишити державну службу, щоб бути поруч із чоловіком у складний період

Очільниця національної розвідки США Тулсі Габбард йде у відставку, щоб підтримати чоловіка, який бореться з рідкісною формою раку кісток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Габбард повідомила президенту США Дональду Трампу про своє рішення під час зустрічі в Овальному кабінеті в п’ятницю. Вона виконуватиме свої обов’язки до 30 червня.

Тулсі Габбард у листі про відставку зауважила, що змушена залишити державну службу, щоб бути поруч із чоловіком у складний період. Вона заявила, що «домоглася значного прогресу» в управлінні директора нацрозвідки і забезпечить плавне передання повноважень найближчими тижнями.

Зауважимо, що Габбард виступала проти виходу США з Договору про ліквідацію середніх ядерних ракет, звинувачуючи НАТО та Сполучені Штати у вторгненні Росії в Україну 2022 року, і стверджувала, що в Україні є таємні лабораторії біологічної зброї, які покривав уряд США.

Нагадаємо, Тулсі Габбард ініціювала перевірку понад ста біологічних лабораторій у більш як тридцяти країнах світу, які фінансувалися з американського бюджету. Серед них – понад сорок об'єктів в Україні.

За словами Габбард, мета ревізії – встановити, де розташовані ці лабораторії, які збудники вони містять і які саме дослідження там проводяться. Особливу увагу приділятимуть так званим «gain-of-function» дослідженням – експериментам, які штучно підвищують заразність або летальність вірусів. Торік президент Дональд Трамп підписав указ, що забороняє федеральне фінансування таких робіт у Китаї, Ірані та країнах без належного нагляду.

Теги: США відставка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аналітики банку оцінили ймовірність різних сценаріїв у відсотковому еквіваленті
«Фінський сценарій»: банк JPMorgan назвав головні умови завершення війни в Україні
16 травня, 11:13
Індія боїться нафтової кризи та просить США про поступки
Індія почала благати США не перекривати російську нафту
14 травня, 14:37
У Техасі шестеро людей загинули від теплового удару в зачиненому залізничному контейнері
У Техасі шестеро людей загинули від теплового удару в зачиненому залізничному контейнері
12 травня, 05:42
Сторони близькі до підписання короткого меморандуму
Іран розглядає пропозицію США припинити війну
7 травня, 03:13
CNN: Розкол між США та Європою стає критичним
CNN: Розкол між США та Європою стає критичним
4 травня, 01:50
Міністр фінансів США назвав головну помилку Ірану
Міністр фінансів США назвав головну помилку Ірану
3 травня, 22:51
Король Чарльз III та Дональд Трамп під час державної вечері в Білому домі
Трамп порушив протокол на зустрічі з королем Чарльзом: реакція Букінгемського палацу
1 травня, 11:35
Будівельний майданчик нової бальної зали Білого дому минулого місяця
Трамп закликав прискорити будівництво бальної зали після замаху на вечері кореспондентів
27 квiтня, 05:38
США дозволили Мадуро використовувати держкошти Венесуели для оплати адвокатів
США дозволили Мадуро використовувати держкошти Венесуели для оплати адвокатів
26 квiтня, 03:29

Політика

Xbox проти дронів. Прикордонники показали нову розробку
Xbox проти дронів. Прикордонники показали нову розробку
Глава нацрозвідки США, що говорила про «українські біолабораторії», йде у відставку
Глава нацрозвідки США, що говорила про «українські біолабораторії», йде у відставку
Спецпосланець Трампа зробив гучну заяву про Гренландію
Спецпосланець Трампа зробив гучну заяву про Гренландію
Трамп особисто втрутився у суперечку навколо військ США у Польщі
Трамп особисто втрутився у суперечку навколо військ США у Польщі
Вашингтон попросив Україну, Польщу та Литву піти на поступки Мінську
Вашингтон попросив Україну, Польщу та Литву піти на поступки Мінську
Рютте повідомив, чи отримав Зеленський запрошення на саміт НАТО
Рютте повідомив, чи отримав Зеленський запрошення на саміт НАТО

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua