Габбард зауважила, що змушена залишити державну службу, щоб бути поруч із чоловіком у складний період

Очільниця національної розвідки США Тулсі Габбард йде у відставку, щоб підтримати чоловіка, який бореться з рідкісною формою раку кісток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Габбард повідомила президенту США Дональду Трампу про своє рішення під час зустрічі в Овальному кабінеті в п’ятницю. Вона виконуватиме свої обов’язки до 30 червня.

Тулсі Габбард у листі про відставку зауважила, що змушена залишити державну службу, щоб бути поруч із чоловіком у складний період. Вона заявила, що «домоглася значного прогресу» в управлінні директора нацрозвідки і забезпечить плавне передання повноважень найближчими тижнями.

Зауважимо, що Габбард виступала проти виходу США з Договору про ліквідацію середніх ядерних ракет, звинувачуючи НАТО та Сполучені Штати у вторгненні Росії в Україну 2022 року, і стверджувала, що в Україні є таємні лабораторії біологічної зброї, які покривав уряд США.

Нагадаємо, Тулсі Габбард ініціювала перевірку понад ста біологічних лабораторій у більш як тридцяти країнах світу, які фінансувалися з американського бюджету. Серед них – понад сорок об'єктів в Україні.

За словами Габбард, мета ревізії – встановити, де розташовані ці лабораторії, які збудники вони містять і які саме дослідження там проводяться. Особливу увагу приділятимуть так званим «gain-of-function» дослідженням – експериментам, які штучно підвищують заразність або летальність вірусів. Торік президент Дональд Трамп підписав указ, що забороняє федеральне фінансування таких робіт у Китаї, Ірані та країнах без належного нагляду.