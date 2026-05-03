Республіканці виступили проти Трампа через скорочення військової присутності в Німеччині

Аліна Самойленко
Республіканці наголошують, що США мають зберігати лідерство в НАТО

Президент США Дональд Трамп зіткнувся з критикою всередині Республіканської партії через наміри суттєво скоротити американський контингент у Німеччині. Про це пише «Главком» із посиланням на Newsweek.

Провідні законодавці-республіканці, зокрема голова Комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер та його колега з Палати представників Майк Роджерс, назвали такий крок фатальною помилкою. На їхню думку, виведення американської бригади з ключової країни НАТО підірве систему колективного стримування та надішле «неправильний сигнал» Володимиру Путіну, фактично розв’язавши руки Кремлю для подальшої агресії.

Як альтернативу повному виведенню військ, представники партії пропонують передислокувати сили ближче до потенційного фронту – у країни, що безпосередньо межують із Росією. Республіканці наголошують, що США мають зберігати лідерство в Альянсі, а будь-яка демонстрація слабкості в Німеччині може спровокувати Росію на нову ескалацію у війні проти України.

Цей політичний розкол відбувається на тлі тримісячної війни в Ірані, яка стає дедалі менш популярною серед американських виборців. Згідно з останніми опитуваннями ABC News/Washington Post/Ipsos, 61% американців вважають початок війни в Ірані помилкою. Хоча загальна підтримка Трампа серед республіканців залишається високою, у таборі тих, хто не належить до руху MAGA, його дії схвалює лише половина опитаних, що свідчить про зростання внутрішньопартійного напруження.

