Путін замінив очільників двох областей, які межують з Україною

Ростислав Вонс
В'ячеслав Гладков (ліворуч) став губернатором Білгородської області у вересні 2021 року, Олександр Богомаз очолював Брянщину з 2014 року
Очільник Кремля прийняв відставку губернаторів Білгородської та Брянської областей

Російський диктатор Володимир Путін прийняв відставки керівників Білгородської та Брянської областей В'ячеслава Гладкова та Олександра Богомаза за власним бажанням. На їхні посади було призначено тимчасових очільників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Путін призначив на посаду т.в.о. голови Білгородської області Олександра Шуваєва. Посаду Олександра Богомаза, який пішов за власним бажанням у Брянській області, обійняв Єгор Ковальчук.

Офіційні причини відставок не уточнюються. Призначення Шуваєва та Ковальчука набирають чинності негайно.

В'ячеслав Гладков офіційно вступив на посаду губернатора Білгородської області у вересні 2021 року. До цього, з листопада 2020 року, він працював у регіоні в статусі тимчасово виконуючого обов'язки.

Олександр Богомаз зберіг за собою посаду губернатора Брянської області після перемоги на виборах 19 вересня 2025 року. Раніше він очолював область з 2014 року і був переобраний у 2020 році.

Варто зазначити, що Білгород та Брянськ у Росії регулярно зазнають атак від безпілотників. Так, у лютому 2026 року внаслідок атак дронів та ракет у Брянській та Білгородській областях сталися серйозні перебої з електропостачанням.

Крім того, Генштаб ЗСУ повідомляв про суттєві пошкодження на заводі «Кремній Ел» у Брянську, що є важливим оборонним підприємством

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін має намір висунути нові територіальні вимоги до України після можливого захоплення Донбасу. За даними співрозмовників видання Financial Times, у Кремлі дедалі менше розраховують на дипломатичне врегулювання війни та роблять ставку на подальше просування російської армії. Як зазначає FT, Путін нібито планує розширити свої вимоги після захоплення Донбасу. Серед потенційних цілей Росії джерела називають Київ та Одесу.

Як повідомлялося, вночі 25 березня над Білгородом пролунала серія потужних вибухів через ракетну атаку. Губернатор Вячеслав Гладков підтвердив, що внаслідок удару об’єктам енергетичної інфраструктури було завдано серйозних пошкоджень. Це призвело до масштабних проблем із життєзабезпеченням міста, зокрема зафіксовано перебої в подачі електроенергії, водопостачання та тепла. Повідомляється, що аварійні служби вже працюють над ліквідацією наслідків атаки на комунальні мережі регіону.

