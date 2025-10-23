Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Санкції Трампа – не про швидке закінчення війни

фото: DepositPhotos.com

Санкції проти Лукойла та Роснєфті важливі, але не призведуть до негайних переговорів

Якщо дуже коротко, то до всіх попередніх санкцій Росія пристосовувалася протягом 3-4 місяців. Ці не стануть виключенням.

Головна відмінність – збільшення видобутку нафти країнами Перської затоки та часткова зміна позиції Індії можуть зробити ці санкції набагато складнішими для РФ.

Але тут є одне «але». Індія, схоже, виставила вимогу: ми готові обходити санкції, якщо ви погодитеся локалізувати виробництво С-400 (можливо навіть С-500) на території Індії. Досі Росія була категорично проти цього. Власне, від відповіді на це питання (бажано швидкої) залежатиме позиція Індії. Правда, тут включиться і Вашингтон з тиском на Індію. Бо маркером свій-чужий в новому світі є три речі: в кого ти купуєш зброю, АІ та ІТ рішення.

Також, варто звернути увагу, що можливості викуповувати надлишки російської  нафти (якщо Індія зменшуватиме закупівлі) не безлімітні. А тому з великою долею імовірності Росія може зіткнутися в перспективі 2-4 місяців з серйозним обвалом нафтових надходжень (мінімум 10-15%). Але знову-таки, для цього мають спів пасти всі фактори.

Але навіть за таких обставин це не означає, що прорахувавши це все Путін сідає завтра за стіл переговорів вже завтра. Поки ці санкції – відкладена в часі проблема. І саме так до неї ставиться Путін. Крім всього іншого він знає: в певний момент Захід скаже: ми не можемо допустити повного приниження РФ.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Вадим Денисенко

Санкції Трампа – не про швидке закінчення війни
Санкції Трампа – не про швидке закінчення війни
Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
Росіяни почали зривати Будапешт під гаслом «Нас обманули»
Росіяни почали зривати Будапешт під гаслом «Нас обманули»
Чи говорив Трамп віддати весь Донбас?
Чи говорив Трамп віддати весь Донбас?
Вашингтон-Будапешт. Чи можливе закінчення війни?
Вашингтон-Будапешт. Чи можливе закінчення війни?
Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу
Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу

