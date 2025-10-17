Головна Світ Політика
Європейські лідери намагаються вплинути на Трампа перед зустріччю з Путіним – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент США та російський диктатор домовилися про зустріч у Будапешті
Європейські посадовці висловили занепокоєння щодо майбутньої зустрічі лідерів США та Росії

Європейські лідери шукають способи вплинути на Дональда Трампа напередодні саміту за з російським диктатором Володимиром Путіним, побоюючись, що позиція президента США може підірвати єдність Заходу у підтримці України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними ЗМІ, четверо європейських посадовців висловили занепокоєння щодо саміту Трампа і Путіна у Будапешті. За словами чиновників, Путін втрутився якраз у той момент, коли ситуація у відносинах з Трампом почала складатися на користь України.

Співрозмовники Bloomberg наголосили, що російський диктатор затягує час і намагається зірвати переговори Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі 17 жовтня.

Двоє джерел агентства зазначили, що європейські лідери повинні зайняти тверду позицію щодо Росії та знайти способи протистояти впливу Путіна на Трампа на саміті. Один із них запропонував, щоб президент Фінляндії Александр Стубб, який був ключовою фігурою на переговорах у Білому домі після серпневого саміту Трампа з Путіним на Алясці, якимось чином був присутній на зустрічі в Угорщині.

Також один високопосадовець ЄС висловив сподівання, що Трамп пам'ятатиме, що після саміту на Алясці Путін вчинив протилежно до того, на що сподівався американський президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Американський президент назвав розмову з очільником Кремля «дуже продуктивною». За словами Трампа, наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня. Делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Водночас місце зустрічі ще не було визначено.

До слова, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що телефонна розмова між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом відбулася за ініціативою російської сторони. За словами Ушакова, під час бесіди Путін наголосив, що можливі поставки Україні ракет Tomahawk начебто не вплинуть на ситуацію на фронті, однак завдадуть серйозної шкоди відносинам між Росією та США, а також перспективам мирного врегулювання.

Як повідомлялося, Угорщина готова забезпечити в'їзд російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта для участі в запланованому саміті з президентом США Дональдом Трампом.

Теги: Європейський Союз Угорщина путін Дональд Трамп переговори

