Дрони атакували Кстовський НПЗ у Нижегородській області

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Дрони атакували Кстовський НПЗ у Нижегородській області
Місцеві мешканці повідомляли про вибухи та стверджували про начебто 5 збитих БпЛА
колаж: glavcom.ua

Кстовський НПЗ є одним із ключових нафтопереробних підприємств

У ніч проти 5 жовтня на території Росії знову пролунали вибухи. Цього разу дрони дісталася Кстовського нафтопереробного заводу (НПЗ), який розташований у Нижегородській області. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи та стверджували про начебто 5 збитих БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У мережі з'явилися кадри, які свідчать про влучання. Російські джерела традиційно намагаються приховати факт ураження важливого об'єкта, називаючи його «технічним горінням».

Кстовський НПЗ є одним із ключових нафтопереробних підприємств європейської частини Росії, і його ураження може мати значний вплив на військово-економічний потенціал агресора.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 жовтня, було атаковано один із великих нафтопереробних заводів Росії – «Орскнєфтєоргсинтез». Об'єкт розташований у місті Орськ Оренбурзької області, що знаходиться на відстані близько 1400 кілометрів від державного кордону України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exelinova+.

Наразі на підприємстві триває евакуація працівників, а наслідки удару уточнюються.

Завод «Орскнєфтєоргсинтез» є важливим об'єктом енергетичної інфраструктури РФ, його проєктна потужність з переробки нафти становить близько 6 млн тонн на рік.

Теги: нафта росія завод

