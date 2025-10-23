Головна Світ Політика
Трамп пояснив, чому скасував зустріч з Путіним

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: Ми скасували зустріч із президентом Путіним. Мені просто здалося, що це неправильно
фото: The White house/Facebook

Крім того, Дональд Трамп висловив сподівання, що Путін і Зеленський зможуть знайти шлях до діалогу

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, оскільки «це було б неправильно» в нинішніх умовах. Водночас американський лідер зазначив, що переговори з російським президентом можуть відбутися пізніше. Про це інформує «Главком».

«Ми скасували зустріч із президентом Путіним. Мені просто здалося, що це неправильно. Мені не здалося, що ми збираємося прийти до того місця, куди повинні прийти, тому я її скасував. Але ми проведемо її в майбутньому», – сказав Трамп.

Він також висловив сподівання, що Путін і Зеленський «стануть розумнішими» та зможуть знайти шлях до діалогу.

«Сподіваюся, він (Путін) стане розумним, і сподіваюся, що Зеленський теж буде розумним. Знаєте, як кажуть, для танго потрібні двоє. Ми це з’ясуємо», – зазначив Трамп.

Президент США наголосив, що особиста ворожість між лідерами України та Росії ускладнює будь-які спроби мирного врегулювання.

«Вони ненавидять одне одного. Ці двоє людей ненавидять одне одного – ви знаєте це краще за будь-кого. І це робить усе складнішим, ніж має бути. Але рівень ненависті між Зеленським і Путіним дуже значний», – підкреслив Трамп.

Раніше репортерка поставила запитання президенту США Дональду Трампу щодо припинення вогню в Україні, а саме вона уточнила, чи є шанс на це. 

Трамп повідомив, що вірить у припинення вогню в Україні. За словами американського лідера, це можливо, тому що цього хочуть як президент України Володимир Зеленський, так і російський диктатор Путін.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню з Росією можливе, але для Володимира Путіна це складно через економічні, політичні та міжнародні обставини. 

Зеленський заявив, що особисто вважає: Путін боїться припинення вогню, адже після нього розпочати повномасштабну війну знову буде складно. «Ми не можемо порівнювати це навіть з АТО – це зовсім інші речі. З повномасштабної війни піти на припинення вогню і потім знову почати війну – це для них непросто», – зазначив Зеленський.

Теги: путін Дональд Трамп переговори Володимир Зеленський

