Перемога правлячої партії на виборах у Молдові, збиття дроном російського Мі-8. Головне за 29 вересня

Найбільше голосів на виборах у Молдові набрала проєвропейська партія «Дія і солідарність»

Правляча партія перемогла на виборах у Молдові, Міноборони анонсувало передачу Україні шведських винищувачів Gripen, Путін підписав указ про осінній призов. «Главком» склав добірку новин 29 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Президент Польщі підписав закон про фінансування терміналів Starlink в Україні

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури.

За час повномасштабної війни Польща передала Україні вже понад 29 тис. терміналів Starlink і стала одним із ключових партнерів, який підтримує цифрову стійкість нашої країни.

Міноборони анонсувало передачу Україні шведських винищувачів Gripen

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомив, що Україна очікує додаткові поставки винищувачів, окрім американських F-16 і французьких Mirage Силам оборони передадуть і шведські бойові літаки Gripen.

На питання щодо кількості майбутніх бортів він не відповів прямо, зазначивши, що «коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти». На додаткове питання, чи стосується анонс передачі винищувачів усіх трьох типів літаків, генерал підтвердив це, однак відмовився деталізувати.

Перемога правлячої партії на виборах у Молдові

Центральна виборча комісія Молдови завершила підрахунок голосів виборців: найбільше набрала проєвропейська «Дія і солідарність». За результатами голосування, до майбутнього парламенту проходять два виборчі блоки і три партії.

Перше місце посіла «Дія і солідарність» з результатом 50,2% голосів. На другому місці проросійський Патріотичний блок, за який проголосували 24,17% виборців. Блок «Альтернатива» отримав 7,96% голосів. Крім нього, до парламенту можуть пройти «Наша партія» з результатом 6,2% і партія «Демократія вдома» – набрала 5,62%.

Збиття російського Мі-8

Військові батальйону «Хижаки Висот» 59-ї бригади Сил безпілотних систем ЗСУ збили російський гелікоптер Мі-8 за допомогою FPV-дрона. Внаслідок удару є загиблі.

Українські захисники продовжують ефективно знищувати дорогу ворожу техніку за допомогою FPV-дронів. Попри ранкові заяви ворога про нібито евакуацію всього екіпажу, російські воєнкори підтвердили загибель частини особового складу, не уточнивши кількість.

Путін підписав указ про осінній призов

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов у 2025 році. Осінній призов у збройних силах РФ стартує з 1 жовтня.

До 31 грудня Кремль хоче призвати 135 тис. росіян віком від 18 до 30 років. Йдеться про тих росіян, які не перебувають у запасі. Крім того, нібито мають звільнити військовослужбовців, чий термін служби вже закінчився. Мова про солдатів, матросів, сержантів та старшин.