Путін підтримав російські НПЗ мільярдними субсидіями після українських ударів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Путін підтримав російські НПЗ мільярдними субсидіями після українських ударів
Куйбишевський НПЗ після атаки дронів
фото: росЗМІ

Нафтопереробні заводи матимуть право на субсидії навіть у тому випадку, якщо оптові ціни на дизельне паливо та бензин на ринку значно перевищуватимуть порогові ціни

Російський диктатор Володимир Путін пом'якшив правила щодо субсидування палива для нафтопереробних заводів країни, дозволивши їм і надалі отримувати мільярди рублів допомоги на тлі посилення атак України на цю галузь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Згідно з указом Путіна, опублікованим у неділю, нафтопереробні заводи матимуть право на субсидії навіть у тому випадку, якщо оптові ціни на дизельне паливо та бензин на ринку значно перевищуватимуть порогові ціни. Зміни будуть діяти з 1 жовтня до 1 травня.

Субсидії призначені для заохочення російських нафтовиробників продовжувати постачання бензину та дизельного палива на внутрішній ринок, навіть коли експортні ціни стають більш привабливими. За чинними правилами, уряд зобов'язаний виплачувати субсидії, якщо оптова ринкова ціна на бензин не перевищує 10% від порогової ціни, а для дизельного палива – 20%. Нафтопереробні заводи не отримуватимуть державних виплат після досягнення цього рівня.

Минулого року Росія виплатила 1,8 трлн рублів ($22 млрд) у вигляді субсидій на паливо, тоді як виплати за перші дев'ять місяців 2025 року скоротилися до 716 млрд рублів. З початку серпня Україна посилила атаки на російську нафтову промисловість, неодноразово завдаючи ударів по нафтопереробних заводах, що призвело до падіння обсягів переробки нафти, поглибило паливну кризу та спричинило зростання внутрішніх цін.

Минулого місяця віце-прем'єр-міністр Олександр Новак заявив, що з вересня підвищення цін на паливо, яке спричиняє субсидії, буде збільшено на 10 процентних пунктів. Максимально допустиме підвищення ринкової ціни буде збільшено до 20% від граничної ціни на бензин і 30% на дизельне паливо.

Як повідомлялося, вартість бензину в Росії встановила рекорд, збільшившись на 2,58% у вересні 2025 року – найвищий показник з 2018 року. Річний ріст цін на паливо склав 12,73%, що стало максимальним значенням за останні 14 років.

Зауважимо, через удари українських військ Росія втратила до 20% своєї потреби в бензині та змушена збільшувати імпорт з Білорусі та Китаю. 

