Генсек НАТО висміяв російських льотчиків і моряків

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Генсек НАТО висміяв російських льотчиків і моряків
Рютте заявив, що дії російських льотчиків і капітанів демонструють низьку кваліфікацію
фото з відкритих джерел

Марк Рютте заявив, що російські пілоти та капітани кораблів не володіють базовими навичками керування технікою 
 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу в Брюсселі висміяв російських льотчиків і моряків, назвавши їх «безталанними» та критично оцінивши їхні професійні навички. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Reuters.

15 жовтня під час зустрічі з міністрами оборони країн-членів НАТО в Брюсселі Марк Рютте відповів на запитання про здатність Альянсу жорстко реагувати на дії Росії. Генсек зазначив, що російські пілоти винищувачів відомі своєю безталанністю, а капітани кораблів не знають, як правильно опускати якір, що призводить до втрат на морі.

«Не переоцінюймо можливостей Росії. Ми знаємо, що їхні пілоти винищувачів відомі своєю безталанністю в керуванні цими літаками, а капітани не знають, як правильно опускати якір, – зважаючи на все те, що вони залишають на дні моря» , – сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, що російський підводний човен «Новоросійськ» сплив на поверхню під час проходження Ла-Маншу, що привернуло увагу НАТО та стало приводом для насмішок Генерального секретаря Марка Рютте. За словами Рютте, сучасний стан російського флоту у Середземному морі «шкутильгає додому з патрулювання», наголошуючи на значному погіршенні бойових можливостей порівняно з художніми описами у романі Тома Кленсі «Полювання на Червоний Жовтень».

Марк Рютте попередив, що відкритий конфлікт між Росією та країнами Альянсу можливий лише у разі, якщо Москва атакує одну з держав-членів. Він підкреслив, що такий сценарій матиме зовсім інші масштаби та наслідки порівняно з війною в Україні, і закликав до дипломатії та стримування для запобігання ескалації. Рютте назвав імовірний напад на НАТО «дурним кроком» з боку Кремля.

Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що альянс готовий посилити тиск на Росію, щоб запобігти подальшим вторгненням. Він зазначив, що будь-які кроки НАТО враховуватимуть оцінку ситуації на місцях, зокрема досвід Естонії та Польщі. Рютте підкреслив готовність НАТО «налякати» РФ, щоб стримати агресію та забезпечити безпеку союзників.
 
 
 

