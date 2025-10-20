Росія скорочує персонал залізниці: розвідка назвала причини

Розвідка розповідає про різке скорочення персоналу «РЖД» та інвестиції на тлі обвалу вантажоперевезень

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про критичне погіршення економічних та фінансових показників російської залізничної монополії ПАТ «РЖД» (Російські залізниці). Компанія готується до масштабного скорочення управлінського персоналу та заморожування інвестиційної програми, намагаючись підвищити ефективність в умовах стійкого падіння обсягів перевезень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

Як підкреслює розвідка, обсяги вантажоперевезень «РЖД» знижуються вже четвертий рік поспіль. За дев’ять місяців 2025 року падіння склало 6,7%.

Найбільше падіння фіксується у стратегічно важливих секторах:

Зерно: –26,6 %

Цемент: –13,8 %

Будматеріали: –13,1 %.

Падіння обсягів перевезень призвело до різкого погіршення фінансових показників компанії, у якій працює близько 700 тис. осіб. Чистий прибуток за перше півріччя 2025 року впав на 95% – до $33,75$ млн. Для порівняння, у 2023 році цей показник становив $1,48$ млрд.

Інвестиційну програму урізано на 40% – із $16,3$ млрд до $10,7$ млрд доларів США. Це рішення зачепило ключові проєкти, включно з модернізацією інфраструктури, оновленням рухомого складу та розширенням експорту сировини до Китаю.

«РЖД» ліквідує наявні вакансії та обмежує прийом нових співробітників. Щоб уникнути масових звільнень, компанія запровадила для управлінців вимушені неоплачувані відпустки: працівники центрального офісу повинні брати три додаткові вихідні щомісяця за власний рахунок.

СЗР зазначає, що борг компанії наразі становить близько 2,77 трлн рублів. Очікується, що у 2026 році «РЖД» зіткнеться з дефіцитом обігових коштів для обслуговування кредитів і фінансування стратегічних східних проєктів, таких як розширення Байкало-Амурської магістралі.

Нагадаємо, російська ІТ-галузь, яку у 2022 році влада назвала «локомотивом технологічного суверенітету», переживає стрімку втрату державної підтримки. Уряд РФ розпочав процес скасування ключових пільг, запроваджених після масового відходу західних компаній. Це рішення, яке набуде чинності з 2026 року, викликало різко негативну реакцію бізнесу та вже призвело до значного падіння інвестиційної привабливості сектора.