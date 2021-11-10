Схема на 20 млрд грн, яку ніхто не бачить

На сьогодні, нелегалам належить значна частина тютюнового ринку, лише каральними методами, лише силовиками це питання неможливо вирішити

Незаконна торгівля тютюном зросла за рік на 300% (згідно з даними профільних організацій) і тепер складає 18,1% всього ринку. В цьому році бюджет втратить 14 млрд грн (податки складають приблизно 70% від ціни пачки)

В часи Януковича, як кажуть, не без допомоги одного виробника і одного можновладця була зроблена «горілчана схема», яка передбачала, що спиртзаводи нелегально поставляли спирт на обрані горілчані заводи, заводи виробляли якісну (це була одна з умов схеми) контрафактну горілку, ставилися якісь ліві акцизні марки і далі ця горілка йшла в роздріб. Так бюджет втрачав мільярди, а кілька обраних людей отримували за різними оцінками 300-500 млн доларів на рік.

Зараз, де-факто, на тютюновому ринку склалася ідентична ситуація помножена на ідіотизм законодавчих ініціатив. Суть схеми наступна: держава прийняла рішення про збільшення акцизу на тютюн на 20% щороку. Консорціум їз кількох іноземних виробників об’єднався в інформаційний пул і говорить, що ціна після нового збільшеного акцизу, не може бути конкурентною, якщо існує інша, відносно легальна схема, яка передбачає, що на кількох крупних виробництвах працює стара «спиртова схема». Схема наступна: є відносно чи повністю легальне виробництво, яке штампує цигарки, які потім потрапляють в duty free (скоро у нас буде ситуація, коли кожен пасажир, що виїжджає за кордон, за офіційними даними, купуватиме блок цигарок на всяк випадок). або в середньої руки магазини, де ніхто не перевіряє походження товару.

Чи знає влада про ці схеми? Знає. Чи відомі власники «сірих»тютюнових фабрик? Відомі. Чи відомі власники точок duty free? Чи знята депутатська недоторканність (це я про тих, хто напряму в цій схемі)? Знято.

Залишається дати відповідь на два простих питання: чому влада , розуміючи, що завдяки цигаркам можна закрити 14 млрд податків нічого не змінює розмір акцизу і не перекриває схему?

Відповідь на ці два питання одна: ціна питання 20 млрд грн. В схемі задіяно від сили 30-40 людей, але зазвичай, в таких випадках, дві третини грошей осідає в кишенях 5-6 людей. Тому, коли ми складаємо списки топ-100 найбагатших украінців, варто звертати увагу саме на це. Якщо ви, звичайно, не власники видань які складають ці топ-100.

Але є ще один важливий момент, який полягає в тому, що, на жаль, час точечних рішень минув. На сьогодні, нелегалам належить значна частина тютюнового ринку, лише каральними методами, лише силовиками це питання неможливо вирішити. Потрібно не робити видимість боротьби і ганяти бабок на базарах чи закривати дрібні кіоски. Причина процвітання нелегальної торгівлі – зависокі податки. Спочатку треба їх зменшувати і паралельно мають включитися силовики. Якщо в раді не змінять систему оподаткування, а це потрібно зробити, паралельно з прийняттям бюджету 2021, ми в наступному році втратимо 14-15 млрд грн

Джерело: блог Вадима Денисенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.