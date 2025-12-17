Сенат США схвалив оборонний бюджет: скільки передбачено для України

Закон про національну оборону на 2026 фінансовий рік передбачає виділення грошей для України

Сенат США переважною більшістю голосів проголосував за прийняття законопроєкту про асигнування для національної оборони (NDAA), який, серед іншого, передбачає допомогу для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Закон про національну оборону на 2026 фінансовий рік (NDAA) є компромісом між окремими заходами, прийнятими раніше цього року в Палаті представників і Сенаті. Він передбачає рекордні щорічні військові витрати в розмірі $901 млрд і 4% підвищення зарплати військовослужбовцям. Він також передбачає реформи системи придбання військового обладнання та включає заходи для підвищення конкурентоспроможності з головними суперниками США – Китаєм і Росією.

Сенат підтримав законопроєкт 77 голосами проти 20, отримавши потужну підтримку від обох партій. Два голоси «проти» були від республіканських сенаторів Майка Лі та Ренда Пола.

Закон про національну оборону на 2026 фінансовий рік передбачає виділення $800 млн для України – по $400 млн у кожний з наступних двох років – в рамках ініціативи з безпеки України, яка оплачує американським компаніям постачання зброї для українських військових.

До слова, США та європейські союзники узгодили проєкт безпекових гарантій для України, який передбачає посилення Збройних сил України, розміщення європейських військ на українській території та активну роль американської розвідки.