Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп зробив нову заяву щодо завершення війни в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп зробив нову заяву щодо завершення війни в Україні
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп назвав головним пріоритетом припинення людських втрат в Україні 

Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо можливості укладення мирної угоди для припинення війни в Україні, передає «Главком».

Трамп повідомив про наявність «значного прогресу» у переговорах. За словами американського лідера, наразі триває активна робота над тим, щоб з’ясувати, чи вдасться фіналізувати домовленості найближчим часом.

Головним пріоритетом Трамп назвав припинення людських втрат. Він наголосив, що його основною метою є зупинка масової загибелі людей, кількість яких, за його даними, сягає 25 тис. осіб щомісяця. «Ми скоро дізнаємося», – резюмував глава Білого дому, відповідаючи на питання про терміни можливого примирення.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не надав конкретних пояснень щодо того, як саме функціонуватиме пропонована «вільна економічна зона» на території Донбасу. Він відмовився розкривати деталі ініціативи, посилаючись на складність поточної ситуації.

Трамп висловив упевненість у життєздатності плану по Донбасу. За словами американського лідера, у позитивному результаті зацікавлена велика кількість людей.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський заявив, що американська сторона хоче, щоб на території Донецької області була створена «вільна економічна зона». Для цього українські війська повинні вийти з контрольованої Україною території. 

За словами глави держави, у США очікують, що Росія піде на компроміс й не заводитиме свої війська на ту територію Донеччини, з якою вийде Україна. Однак, каже президент, не ясно хто це буде контролювати.

До слова, російський диктатор Володимир Путін провів нараду з військовим командуванням щодо російського вторгнення в Україну. Очільник Кремля заявив, що російські загарбники «продовжують виконання завдань війни й впевнено просуваються по всьому фронту». Він наказав своїм військам продовжити бойові дії.

Теги: війна Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України: «Домовилися більше деталей обговорити особисто»
Зеленський поговорив з Віткоффом
1 грудня, 16:34
На переговорах США та України питання територій зайшло «у глухий кут» – ABC News
На переговорах США та України питання територій зайшло «у глухий кут» – ABC News
1 грудня, 22:19
Путін продовжує демонструвати рішучість. Днями він ще раз підкреслив, що, хоча Росія не прагне війни, вона готова до збройного конфлікту, якщо Європа його розпочне
Sky News: санкції не зупиняють Путіна. Кремль стає все більш рішучим і агресивним
5 грудня, 05:04
Президент США прокоментував географію та клімат півострова
Трамп зробив курйозну заяву про окупований Крим (відео)
9 грудня, 14:10
Президент Венесуели Ніколас Мадуро розцінює дії США як спробу заволодіти величезними нафтовими запасами країни
Bloomberg: США захопили нафтовий танкер біля Венесуели
10 грудня, 22:18
Нині триває 1359-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2025 року
13 листопада, 08:13
У соціальних мережах розгорнулася жвава дискусія щодо доцільності призупинення руху метрополітену під час загальнонаціональної хвилини мовчання
Зупинка руху поїздів метро о 9:00 для вшанування героїв: зареєстровано петицію
17 листопада, 12:29
Кіпр планує використовувати існуючу інфраструктуру Єгипту для постачання газу
Президент Кіпру пообіцяв газ для потреб ЄС
20 листопада, 10:34
Через часті обстріли жительки Херсону змушені народжувати дітей у піземному пологовому будинку
Під час війни в Україні зросла материнська смертність. Заява ООН
11 грудня, 10:02

Політика

Трамп зробив нову заяву щодо завершення війни в Україні
Трамп зробив нову заяву щодо завершення війни в Україні
США перехопили судно з Китаю до Ірану та вилучили військовий вантаж
США перехопили судно з Китаю до Ірану та вилучили військовий вантаж
Путін принизив прем'єр-міністра ядерної держави
Путін принизив прем'єр-міністра ядерної держави
Адміністрація Трампа найбагатша в сучасній історії США – WP
Адміністрація Трампа найбагатша в сучасній історії США – WP
WSJ: Спецпосланець Трампа зустрінеться із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні
WSJ: Спецпосланець Трампа зустрінеться із Зеленським та лідерами ЄС у Берліні
Ексрадник Трампа став консультантом російського «Лукойлу» – Politico
Ексрадник Трампа став консультантом російського «Лукойлу» – Politico

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Сьогодні, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Вчора, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua