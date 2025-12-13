Трамп зробив нову заяву щодо завершення війни в Україні

Дональд Трамп назвав головним пріоритетом припинення людських втрат в Україні

Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо можливості укладення мирної угоди для припинення війни в Україні, передає «Главком».

Трамп повідомив про наявність «значного прогресу» у переговорах. За словами американського лідера, наразі триває активна робота над тим, щоб з’ясувати, чи вдасться фіналізувати домовленості найближчим часом.

Головним пріоритетом Трамп назвав припинення людських втрат. Він наголосив, що його основною метою є зупинка масової загибелі людей, кількість яких, за його даними, сягає 25 тис. осіб щомісяця. «Ми скоро дізнаємося», – резюмував глава Білого дому, відповідаючи на питання про терміни можливого примирення.

Як відомо, президент США Дональд Трамп не надав конкретних пояснень щодо того, як саме функціонуватиме пропонована «вільна економічна зона» на території Донбасу. Він відмовився розкривати деталі ініціативи, посилаючись на складність поточної ситуації.

Трамп висловив упевненість у життєздатності плану по Донбасу. За словами американського лідера, у позитивному результаті зацікавлена велика кількість людей.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський заявив, що американська сторона хоче, щоб на території Донецької області була створена «вільна економічна зона». Для цього українські війська повинні вийти з контрольованої Україною території.

За словами глави держави, у США очікують, що Росія піде на компроміс й не заводитиме свої війська на ту територію Донеччини, з якою вийде Україна. Однак, каже президент, не ясно хто це буде контролювати.

До слова, російський диктатор Володимир Путін провів нараду з військовим командуванням щодо російського вторгнення в Україну. Очільник Кремля заявив, що російські загарбники «продовжують виконання завдань війни й впевнено просуваються по всьому фронту». Він наказав своїм військам продовжити бойові дії.