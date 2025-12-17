Скільки США витратять на будівництво бального залу в Білому домі: оголошено фінальну суму

Бальний зал буде обладнано для проведення інавгурацій у майбутньому

Трамп каже, що будівництво вдасться завершити з меншими витратами, ніж передбачалося

Будівництво бального залу в Білому домі обійдеться Сполученим Штатам у $400 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп представив остаточну оцінку вартості проєкту. Водночас, за його словами, будівництво вдасться завершити з меншими витратами, ніж передбачалося.

Крім того, американський президент зазначив, що бальний зал, зокрема, буде обладнано для проведення інавгурацій у майбутньому. «Протягом 150 років вони хотіли бальний зал. Це буде найкрасивіший бальний зал, і в ньому можна буде проводити інавгурації», – каже він.

Очільник Сполучених Штатів сказав, що інавгурації, які зазвичай проводяться в Капітолії США, часто супроводжуються проблемами з безпекою та погодою. «З погляду безпеки, ми можемо зробити краще. Запропонований бальний зал має пʼятидюймові скляні вікна, «непробивні нічим, крім гаубиці», – сказав він.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що проєкт будівництва бального залу в Білому домі повинен бути продовжений із міркувань національної безпеки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, схоже, планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь. Як повідомляє ABC News із посиланням на джерела в адміністрації, в офіційних документах уже використовується назва «The President Donald J. Trump Ballroom», і вона, найімовірніше, залишиться остаточною.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що вже зібрано близько $350 млн на будівництво нового бального залу в Білому домі. За словами глави держави, цей проєкт стане «найкрасивішим бальним залом у світі».

Білий дім уже оприлюднив список компаній і меценатів, які долучилися до фінансування залу площею понад 8 тис. кв. м. Президент наголосив, що проєкт не коштуватиме американським платникам податків жодного долара, адже всі витрати покриваються приватними внесками.