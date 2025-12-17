Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Скільки США витратять на будівництво бального залу в Білому домі: оголошено фінальну суму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Скільки США витратять на будівництво бального залу в Білому домі: оголошено фінальну суму
Бальний зал буде обладнано для проведення інавгурацій у майбутньому
фото: Getty Images

Трамп каже, що будівництво вдасться завершити з меншими витратами, ніж передбачалося

Будівництво бального залу в Білому домі обійдеться Сполученим Штатам у $400 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп представив остаточну оцінку вартості проєкту. Водночас, за його словами, будівництво вдасться завершити з меншими витратами, ніж передбачалося.

Крім того, американський президент зазначив, що бальний зал, зокрема, буде обладнано для проведення інавгурацій у майбутньому. «Протягом 150 років вони хотіли бальний зал. Це буде найкрасивіший бальний зал, і в ньому можна буде проводити інавгурації», – каже він.

Очільник Сполучених Штатів сказав, що інавгурації, які зазвичай проводяться в Капітолії США, часто супроводжуються проблемами з безпекою та погодою. «З погляду безпеки, ми можемо зробити краще. Запропонований бальний зал має пʼятидюймові скляні вікна, «непробивні нічим, крім гаубиці», – сказав він.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що проєкт будівництва бального залу в Білому домі повинен бути продовжений із міркувань національної безпеки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, схоже, планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь. Як повідомляє ABC News із посиланням на джерела в адміністрації, в офіційних документах уже використовується назва «The President Donald J. Trump Ballroom», і вона, найімовірніше, залишиться остаточною. 

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що вже зібрано близько $350 млн на будівництво нового бального залу в Білому домі. За словами глави держави, цей проєкт стане «найкрасивішим бальним залом у світі».

Білий дім уже оприлюднив список компаній і меценатів, які долучилися до фінансування залу площею понад 8 тис. кв. м. Президент наголосив, що проєкт не коштуватиме американським платникам податків жодного долара, адже всі витрати покриваються приватними внесками.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як ЄС та Україні перестати бути козирною картою у торговельних переговорах із США
Довга дорога до миру в Україні. «Таємна» козирна карта Трампа
2 грудня, 18:38
Трамп ставить на фронт?
Трамп і Зеленський: зустріч, що визначить хід війни
24 листопада, 12:12
Пропозицію з 28 пунктів було сформовано між Стівом Віткоффом та Кирилом Дмитрієвим без участі Європи та України
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
Путін та Трамп на саміті на Алясці 15 серпня
Росія використовує просування на фронті для тиску на Трампа, але є нюанс – NBC
25 листопада, 05:36
Білий дім створив «чорний список» ЗМІ, який щотижня оновлюється
Білий дім створив «чорний список» ЗМІ, який щотижня оновлюється
29 листопада, 22:51
Вибухи у Росії, деталі про мирний план для України: головне за ніч
Вибухи у Росії, деталі про мирний план для України: головне за ніч
2 грудня, 05:51
Трамп: Українцям давно потрібні вибори
Трамп заявив, що в Україні треба провести президентські вибори
9 грудня, 13:59
Президент Франції Емануель Макрон та президент США Дональд Трамп
CNN: Розкол між Трампом та Європою став подарунком для Путіна
10 грудня, 03:15
Трамп заявив, що очікує конкретних відповідей від європейських лідерів перед подальшими кроками щодо України
Трамп заявив, що «досить жорстко» обговорював Україну з Мерцом, Макроном і Стармером
11 грудня, 06:42

Економіка

Скільки США витратять на будівництво бального залу в Білому домі: оголошено фінальну суму
Скільки США витратять на будівництво бального залу в Білому домі: оголошено фінальну суму
Трамп намагається зірвати репараційний кредит для України – Politico
Трамп намагається зірвати репараційний кредит для України – Politico
Одна з найбагатших родин Саудівської Аравії запропонувала купити міжнародні активи «Лукойла»
Одна з найбагатших родин Саудівської Аравії запропонувала купити міжнародні активи «Лукойла»
Санкції, війна і дефіцит: Time оцінив, скільки ще витримає економіка Росії
Санкції, війна і дефіцит: Time оцінив, скільки ще витримає економіка Росії
У Гаазі створено міжнародний орган для розгляду претензій України щодо репарацій
У Гаазі створено міжнародний орган для розгляду претензій України щодо репарацій
Ціна на нафту Brent різко впала на тлі перемовин щодо завершення війни в Україні
Ціна на нафту Brent різко впала на тлі перемовин щодо завершення війни в Україні

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua