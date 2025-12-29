Головна Світ Політика
Міністр Естонії розповів, що змусить Росію сісти за стіл переговорів

Міністр Естонії розповів, як змусити Росію серйозно вести переговори
Міністр Естонії розповів, як змусити Росію серйозно вести переговори
фото: Välisministeerium

Цахкна підкреслив, що Україна та США прагнуть миру

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що лише посилення тиску на Росію та подальша військова підтримка України змусить Кремль серйозно ставитися до мирних переговорів, адже Росія не готова відмовитися від своїх цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу МЗС Естонії.

Сьогодні, 29 грудня, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна провів телефонну розмову з українським колегою Андрієм Сибігою. Головною темою обговорення стали мирні переговори та подальші кроки щодо тиску на Росію.

«Вчорашня зустріч у Флориді засвідчила, що і Україна, і Сполучені Штати Америки хочуть досягти миру і працюють над цим. Єдина сторона, яка залишається незацікавленою в мирі, – це Росія, яка не виявила жодної готовності відмовитися від цілей, що стали причиною розв'язання агресії, – знищення суверенітету України і перебудови європейської системи безпеки», – зазначив Цахкна.

Він нагадав, що минулими вихідними Росія продовжувала авіаудари по житлових районах українських міст і руйнування енергетичної інфраструктури.

«Допоки Росія не продемонструє справжню готовність до справедливого і сталого миру, усі зусилля мають бути зосереджені на підтримці України та ще сильнішому тиску на агресора, щоб змусити його нарешті серйозно поставитися до переговорів», – додав естонський міністр.

Цахкна також підкреслив важливість подальшої військової допомоги Україні та відзначив роботу ЄС над 20-м пакетом санкцій, спрямованим на обмеження економічних можливостей Росії.

Він наголосив на важливості розробки детальних гарантій безпеки для України, щоб запобігти повторенню агресії, і закликав Європу та США відіграти активну роль у цьому процесі.

Нагадаємо, що мирні переговори щодо України ще далекі від завершення, попри участь США у гарантіях безпеки. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Туск наголосив, що Захід і Україна ризикують програти протистояння, якщо Росія зуміє їх роз’єднати та нав’язати свої умови миру.

