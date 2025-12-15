Головна Світ Політика
Рівень небезпеки 7/10: Швейцарія оцінила загрози з боку Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Рівень небезпеки 7/10: Швейцарія оцінила загрози з боку Росії
Швейцарія активно готується до війни з РФ
фото із відкритих джерел

Міністр оборони Швейцарії закликав готуватися до повітряних ударів та підвищити ПДВ

Міністр оборони Швейцарії Мартин Пфістер оцінив рівень загрози для нації у критичні 7 балів із 10, де 10 означає початок повномасштабної війни. Чиновник напряму пов’язав цей ризик із військовими діями та мобілізацією Росії, наголошуючи, що війна може вийти за межі України та охопити Західну Європу. Про це пише «Главком» із посиланням на SRF.

«Росія перейшла на режим військової економіки та виробляє величезні обсяги озброєнь... Можливі ситуації, при яких нам загрожуватимуть завданням шкоди за допомогою повітряних ударів. Це реалістичні сценарії, які можуть торкнутися і Швейцарії», – заявив Пфістер в ефірі радіопрограми SRF. Влада країни більше не виключає, що швейцарські міста можуть стати цілями для атак, навіть без наземного вторгнення.

Для відбиття потенційних ударів Берн вживає термінових заходів, зокрема це закупівля винищувачів. Швейцарія екстрено закуповує 36 американських винищувачів F-35. Однак Пфістер назвав цю кількість «абсолютним мінімумом», якого може бути недостатньо. Реальна потреба, за його оцінками, становить 55–70 бортів.

Глава оборонного відомства запропонував підвищити податок на додану вартість (ПДВ) на 0,5%, щоб терміново наповнити військовий бюджет та профінансувати підготовку до оборони. Таким чином, за підготовку до потенційної війни доведеться платити простим громадянам через підвищення ПДВ.

Уряд планує запустити у школах програму «духовної оборони», мета якої – підготувати населення до інформаційного протистояння.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація повертається в Україну після переговорів у Женеві.Зеленський провів телефонну розмову прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре – вони обговорили дипломатичну ситуацію й двосторонню співпрацю. Президент розповів Стьоре про перші результати роботи радників у Женеві.

