Росія масово судить керівників оборонних заводів за зрив військових контрактів – Reuters

За даними агентства, щонайменше 34 особи стали фігурантами кримінальних справ, пов’язаних із невиконанням оборонних контрактів

У Росії після початку повномасштабної війни десятки керівників і співробітників оборонних підприємств притягнули до кримінальної відповідальності за зрив державних оборонних замовлень. Про це повідомляє «Главком»з посиланням на агенцію Reuters.

Як зазначає агенція, російська влада раніше публічно попереджала оборонні підприємства про ризик тюремного ув’язнення у разі зриву держоборонзамовлення. У 2025 році кількість таких справ досягла рекордного рівня за весь період війни. Лише за перші вісім місяців року до судів РФ надійшло 43 кримінальні провадження – це максимальний показник з 2022 року.

Для порівняння, у 2024 році було передано 34 справи; у 2023-му – 36; у 2022-му – 32. У довоєнні роки щорічна кількість таких справ не перевищувала 23.

З 43 проваджень, відкритих у 2025 році, 28 стосуються безпосередньо зриву оборонних контрактів, 13 – хабарництва, ще дві справи – шахрайства в особливо великих розмірах. При цьому, за даними агентства, структура звинувачень змінилася: якщо раніше переважали справи про шахрайство, то нині дедалі частіше застосовуються статті про зловживання службовим становищем і порушення умов оборонних контрактів.

Експерти агенції вважають, що таким чином Кремль намагається посилити контроль над військово-промисловим комплексом на тлі проблем із виконанням замовлень для армії.

Нагадаємо, що у російському військово-промисловому комплексі фіксується різке зменшення заробітніх плат, попит на нових працівників на підприємствах ВПК РФ впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення.