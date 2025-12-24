Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія масово судить керівників оборонних заводів за зрив військових контрактів – Reuters

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія масово судить керівників оборонних заводів за зрив військових контрактів – Reuters
У Росії судять директорів оборонних заводів
фото з відкритих джерел

За даними агентства, щонайменше 34 особи стали фігурантами кримінальних справ, пов’язаних із невиконанням оборонних контрактів

У Росії після початку повномасштабної війни десятки керівників і співробітників оборонних підприємств притягнули до кримінальної відповідальності за зрив державних оборонних замовлень. Про це повідомляє «Главком»з посиланням на агенцію Reuters.

Як зазначає агенція, російська влада раніше публічно попереджала оборонні підприємства про ризик тюремного ув’язнення у разі зриву держоборонзамовлення. У 2025 році кількість таких справ досягла рекордного рівня за весь період війни. Лише за перші вісім місяців року до судів РФ надійшло 43 кримінальні провадження – це максимальний показник з 2022 року.

Для порівняння, у 2024 році було передано 34 справи; у 2023-му – 36; у 2022-му – 32. У довоєнні роки щорічна кількість таких справ не перевищувала 23.

З 43 проваджень, відкритих у 2025 році, 28 стосуються безпосередньо зриву оборонних контрактів, 13 – хабарництва, ще дві справи – шахрайства в особливо великих розмірах. При цьому, за даними агентства, структура звинувачень змінилася: якщо раніше переважали справи про шахрайство, то нині дедалі частіше застосовуються статті про зловживання службовим становищем і порушення умов оборонних контрактів.

Експерти агенції вважають, що таким чином Кремль намагається посилити контроль над військово-промисловим комплексом на тлі проблем із виконанням замовлень для армії.

Нагадаємо, що у російському військово-промисловому комплексі фіксується різке зменшення заробітніх плат, попит на нових працівників на підприємствах ВПК РФ впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також:

Теги: росія суд Міноборони РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна підтвердила свою повагу до казахського народу
Україна пояснила Казахстану, що атаки на Новоросійськ не спрямовані проти інших країн
1 грудня, 04:55
Рада ЄС та Європарламент досягли угоди щодо правил поступового припинення імпорту російського газу
Євросоюз фіналізував угоду про відмову від імпорту російського газу
3 грудня, 06:59
Семеро українських дітей, викрадених Росією, повернулися до своїх родин
Перша леді США допомогла повернути викрадених Росією українських дітей
4 грудня, 17:52
Путін пригрозив воєнними діями та анонсував «буферну зону» вздовж фронту
Путін побідкався на жорстоку Європу і озвучив план на 2026 рік
17 грудня, 15:30
Окупанти запускають розвідувальний безпілотний літальний апарат Supercam з окупованих територій у напрямку позицій Сил оборони України
Україна втратила ключову перевагу на фронті – WSJ
1 грудня, 06:20
За скоєне правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років
Киянка спалила двері квартири доньки. Жінці загрожує до 10 років ув'язнення
8 грудня, 09:22
В Іркутській області через аварію на ТЕЦ без тепла залишилися понад 160 тис. людей
РФ накрила хвиля комунальних аварій
10 грудня, 06:56
За даними оперативних служб РФ, літак робив плановий обліт після ремонту
Почав розвалюватися в повітрі: з’явилися кадри аварії військового літака Ан-22 у Росії
14 грудня, 15:57
Гарцула: Ми всі разом разом працювали над тим, щоб зібрати найбільше інформації про підтримку війни росіянами
Як вдалося відсторонити росіян від Олімпіади. Роз'яснення очільника українського санного спорту
21 грудня, 12:20

Політика

Новий уряд Чехії заборонив міністру оборони їхати до України
Новий уряд Чехії заборонив міністру оборони їхати до України
Росія масово судить керівників оборонних заводів за зрив військових контрактів – Reuters
Росія масово судить керівників оборонних заводів за зрив військових контрактів – Reuters
Трамп пропонує нелегалам різдвяний бонус за «самодепортацію»
Трамп пропонує нелегалам різдвяний бонус за «самодепортацію»
Франція запроваджує новий обов’язковий іспит для іноземців
Франція запроваджує новий обов’язковий іспит для іноземців
США перекидають елітні спецпідрозділи та авіацію ближче до Венесуели – WSJ
США перекидають елітні спецпідрозділи та авіацію ближче до Венесуели – WSJ
Американці вже думають президентські вибори: опитування показало фаворитів
Американці вже думають президентські вибори: опитування показало фаворитів

Новини

Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua