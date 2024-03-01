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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

У Росії хочуть замінити старі еліти 90-х на нові?

glavcom.ua
Російський диктатор може переділити владу всередині РФ
фото з відкритих джерел

Зміни не торкнуться ключових гравців, які зараз входять в найближче оточення Путіна

Доволі скучний виступ Путіна несподівано викликав жваву дискусію по одному пункту. Це пункт про те, що треба замінити старі еліти 90-х на нові – які виросли на СВО.

У нас і серед ліберальних росіян відразу почалися інтерпретації про нову зачистку і т.д. Так от, хочу висловити свою точку зору, яку можна звести до однієї тези: ніякої глобальної зачистки не буде. Путін застарий для того, щоб будувати режим 2.0.

Правда, ці вибори, як вибори пожиттєвого імператора призведуть до зміни системи управління країною, де обновляться всі попередні домовленості з елітами, вежі Кремля втратять свої нинішні повноваження, а система буде триматися на 15-20 старцях, кожен з яких воюватиме за право бути сірим кардиналом в тій чи іншій області економіки (більш детально про модель і про те, хто це, я опишу в дослідженні, яке вийде в другій половині березня, але базова відмінність від радянського політбюро: відсутність, як мінімум на першому етапі, консенсусів, всі рішення прийматиме Путін).

Повертаючись до заяви Путіна про зачистку еліт, потрібно зрозуміти, що його заява означає:

  • обнулення домовленості з Сімʼєю (Єльцина). Головна причина – вони оголошені зрадниками народу; (взагалі, поняття зрадник стане дуже важливим в новітньому лексиконі РФ).
  • ⁠часткова націоналізація і зачистка неугодного (непідконтрольного найближчому колу Путіна) бізнесу (по прикладу Челябінського мільярдера Антипова). Це потрібно не лише для того, щоб вичистити залишки теоретично можливих фінансистів опозиції, але й для того, щоб мати можливість чимось годувати нове підростаюче покоління, яке зараз розпочне нову війну за переділ майна. Тут процеси можуть заторкнути і відомі прізвища;
  • ⁠створення вузького прошарку політиків, переважно регіонального рівня з-поміж тих, хто воює для демонстрації роботи соціальних ліфтів.

Але всі ці зміни не торкнуться ключових гравців, які зараз входять в найближче оточення Путіна. Як мінімум, на першому етапі.

P.S.: звичайно, тема російського наративу переговорів і миру – окрема тема, але хотів би звернути вашу увагу на те, як підконтрольна Росії «опозиція» і перш за все Собчак, в один голос заговорили, що послання Путіна – це про мир. Ця теза – одна з найважливіших для того, щоб зрозуміти, яким чином влада буде пробувати відколювати 7-10% від відносно монолітних 23% росіян, які говорять про неприйняття війни і Путіна. Повторю зараз тільки те, що говорю останні кілька місяців: головний наратив російської пропаганди: «миролюбна Росія хоче переговорів, а Україна не хоче». І коли ми сміємося з Карлсонів і рюриків, маємо памʼятати, що це не лише історичні маразми Путіна – це ще й частина інформаційної війни.

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Теги: росія вибори путін опозиція влада путінський режим

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