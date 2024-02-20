Ігнат пояснив, чому Росія знизила активність авіації

Противник розуміє, що його можуть дістати і «вже так нахабно вони себе не ведуть»

Російська авіація значно знизила свою активність після того, як ЗСУ знищили декілька російських літаків. Противник розуміє, що «його можуть дістати». Про це заявив полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

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«Як показує практика, що на північному, що на південному, що на східному напрямку після падіння літаків російських, після їх знищення певний період окупанти не наважуються підлітати ближче. А чим ближче підлітає літак з керованими авіабомбами під крилами, тим далі ті бомби можуть летіти вглиб нашої оборони», – зазначив Ігнат.

Тому, за словами спікера, противник розуміє, що його можуть дістати і «вже так нахабно вони себе не ведуть».

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«І літають менше. Особливо вчора активність ворожої авіації була значно й значно меншою», – додав Ігнат.

Нагадаємо, 19 лютого українські захисники збили два російські літаки – один винищувач-бомбардувальник Су-34 і один винищувач Су-35С. Літаки завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.

Також 17 лютого на східному напрямку українські захисники знищили три ворожі літаки. Два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Триває 727-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав сім ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.