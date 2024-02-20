Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ігнат пояснив, чому Росія знизила активність авіації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ігнат пояснив, чому Росія знизила активність авіації
Протягом останніх днів ЗСУ знищили шість російських літаків
фото ілюстративне

Противник розуміє, що його можуть дістати і «вже так нахабно вони себе не ведуть»

Російська авіація значно знизила свою активність після того, як ЗСУ знищили декілька російських літаків.  Противник розуміє, що «його можуть дістати». Про це заявив полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

«Як показує практика, що на північному, що на південному, що на східному напрямку після падіння літаків російських, після їх знищення певний період окупанти не наважуються підлітати ближче. А чим ближче підлітає літак з керованими авіабомбами під крилами, тим далі ті бомби можуть летіти вглиб нашої оборони», – зазначив Ігнат.

Тому, за словами спікера, противник розуміє, що його можуть дістати і «вже так нахабно вони себе не ведуть».

«І літають менше. Особливо вчора активність ворожої авіації була значно й значно меншою», – додав Ігнат.

Нагадаємо, 19 лютого українські захисники збили два російські літаки – один винищувач-бомбардувальник Су-34 і один винищувач Су-35С. Літаки завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. 

Також 17 лютого на східному напрямку українські захисники знищили три ворожі літаки. Два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Триває 727-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав сім ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: росія окупанти авіація літак винищувач Юрій Ігнат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент країни-агресорки вкотре повторив, що «Росія війни не розпочинає, а намагається їх припинити»
Путін шкодує, що не почав вторгнення до України раніше
15 лютого, 11:15
Полковник запасу підсумував, що нині Україна в третій стадії класичної індустріальної війни, котра каже, хто краще знищує стратегічні ресурси противника, той у підсумку матиме перемогу
Військовий експерт пояснив, чи може Авдіївка стати другим Бахмутом
14 лютого, 10:09
Раніше Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на Росію
Кого підтримує Вірменія у війні Росії проти України? Пашинян зробив заяву
12 лютого, 09:47
За оцінкою журналу Forbes, статки Анісімова становлять $1,6 млрд
Уже сьомий російський мільярдер відмовився від громадянства РФ (список)
8 лютого, 13:19
7 лютого стало відомо про перенесення візиту Путіна до Туреччини
Візит Путіна до Туреччини відкладено: стала відома причина
8 лютого, 13:13
Голова МВС назвав область, яку Росія зараз атакує найбільше
Голова МВС назвав область, яку Росія зараз атакує найбільше
5 лютого, 15:33
Фон для продовження Путіна – м'яко кажучи не переможний
А де ж російська авіація? Про успішні атаки українських безпілотників
5 лютого, 14:04
Ліквідовано заступника командира батальйону армії окупантів
ЗСУ ліквідували одного із замкомандирів армії РФ та майора
22 сiчня, 08:43
Над місцями прильотів в небо піднялися стовпи диму
У Донецьку та Макіївці ранкова «бавовна»: окупанти заявили про атаку дронами
22 сiчня, 08:25

Події в Україні

У Маріупольському районі зафіксовано техніку окупантів з новим маркуванням
У Маріупольському районі зафіксовано техніку окупантів з новим маркуванням
До Києва прибув кандидат на пост генсека Ради Європи Ален Берсе
До Києва прибув кандидат на пост генсека Ради Європи Ален Берсе
Ігнат пояснив, чому Росія знизила активність авіації
Ігнат пояснив, чому Росія знизила активність авіації
Росіяни вдарили по Конотопському району: є загиблі
Росіяни вдарили по Конотопському району: є загиблі
Росія вночі атакувала дронами та ракетами: Повітряні Сили відзвітували про збиті цілі
Росія вночі атакувала дронами та ракетами: Повітряні Сили відзвітували про збиті цілі
Атака дронів на Дніпропетровщину: влада повідомила про наслідки
Атака дронів на Дніпропетровщину: влада повідомила про наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
У світі може з'явитися ще одна нафтовидобувна країна
56K
Ярослав Грицак: Зеленський має вирішити: він хоче переобратися, чи залишитися в історії
37K
Британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова
36K
Які правки планують внести в законопроєкт про мобілізацію: відповідь нардепа
27K
Путін зробив подарунок Кім Чен Ину
22K
Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події

Новини

Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий мокрий сніг в низці областей: прогноз погоди на 20 лютого
Сьогодні, 05:20
День Героїв Небесної Сотні. Що відзначаємо 20 лютого
Сьогодні, 00:20
Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї
Вчора, 19:51
Окупанти прицільно атакують енергетичні об’єкти у промислових регіонах – Міненерго
Вчора, 18:57
Постачання боєприпасів в Україну. Ключовий імпортер повідомив гарні новини (фото)
Вчора, 15:25

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua