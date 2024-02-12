Найменше герцогство Європи ухвалило нове рішення щодо біженців: що зміниться для українців

Українці можуть скористатись правом працевлашутвання у Люксембурзі до 4 березня 2025 року

Люксембург, який є членом Європейського Союзу, продовжив дію статусу тимчасового захисту для українських біженців. Тепер українські біженці зможуть перебувати в країні з правом працевлаштовуватись до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Люксембургу. Якби терміни не були продовжені, українці втратили б статус тимчасового захисту вже менше, ніж за місяць, – 4 березня 2024 року.

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«Люксембург, як і всі держави-члени ЄС, застосував механізм тимчасового захисту для людей, які тікають з України, у березні 2022 року. Цей механізм, спочатку введений на 12 місяців з моменту активації, а потім продовжений до 4 березня 2024 року, був продовжений ще на один рік, до 4 березня 2025 року», – йдеться у повідомленні МВС.

У відомстві запевнили, що особи у статусі тимчасового захисту продовжать користуватися всіма правами, наданими їм у 2022 році. Зокрема, це:

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декларація про проживання;

декларація про працю;

декларація про матеріальну допомогу, що надається державою Люксембург.

Біженцям при цьому доведеться продовжити термін дії сертифікатів, оскільки нинішні документи діють до 3 березня 2024 року. «З цією метою з усіма одержувачами тимчасового захисту пов'язуються з письмовим повідомленням про процедуру, яку необхідно дотримуватися», – йдеться у повідомленні.

Імміграційне управління МВС Люксембургу закликало українців дотримуватися інструкцій, наведених у листі. Ті, хто не отримав листа, мають зв'язатися з Управлінням у справах імміграції на адресу [email protected].

Станом на січень 2024 року в країні було понад 4200 осіб зі статусом тимчасового захисту. Такі підрахунки озвучував міністр внутрішніх справ Леон Глоден. При цьому слід зважати на те, що все населення Люксембургу на кінець 2023 року становило 677 427 осіб. Таким чином, українські біженці становлять близько 0,6% чисельності населення країни.

Також частина українців уже могла виїхати з країни, вважають експерти, проте підрахувати їхню кількість майже неможливо. «Багато людей часто повертаються в Україну на короткий період часу, але через ситуацію з безпекою вони зазвичай повертаються до Люксембургу», – розповів президент Асоціації України в Люксембурзі Ніколя Жаров.

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Тим часом притулки для біженців у Люксембурзі однаково близькі до максимальної заповненості. Більшість комун або взагалі не мають місць, або мають лише кілька вільних, заявив уряд країни у грудні-2023.

У зв'язку з нестачею безкоштовного житла у 2023 році колишній міністром закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн оголосив про урядовий план щодо біженців. Згідно з ним, українці, які знайшли роботу і не живуть у державних притулках, мають право подати заяву на отримання посвідки на проживання у Люксембурзі.

Нагадаємо, найменша і водночас одна із найбагатших країн Західної Європи – герцогство Люксембург зіштовхнулось із проблемою міграції, із якою ніяк не може впоратись. Так, шукачі притулку вимушено встановили намети неподалік залізничного вокзалу, під історичним мостом Адольф. Це відбулось через те, що всі приміщення для біженців наразі переповнені, а альтернативи та нових приміщень у влади немає, пише Luxemburger Wort.

Як зазначає видання, завдяки приватним пожертвам близько десяти людей знайшли житло, а інші вимушено борються з адміністративними перешкодами. Так, чоловіки-біженці сплять у наметах під мостом Адольф. Йдеться принаймні про шістьох чоловіків, які ночують у двох наметах під мостом, але згодом їх може стати більше. Ці біженці розпочали процедуру отримання притулку в іншій країні ЄС, але потім потрапили до Люксембургу, звідки вони можуть бути депортовані назад до країни, де вони вперше подали заяву. Але цей процес затягується, і поки що влада Люксембургу має ними опікуватись і надати тимчасовий прихисток.