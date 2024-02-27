Що задумав Путін проти НАТО? ISW розкрив плани Кремля

Аналітики ISW вважають, що указ Путіна від 26 лютого є ознакою підготовки до можливої майбутньої широкомасштабної війни РФ проти країн НАТО

Президент РФ 26 лютого підписав два укази, які офіційно відновлюють Московський та Ленінградський військові округи, закріплюючи основні зусилля з реструктуризації та реформування російської армії

Відновлення Московського та Ленінградського військових округів у РФ підтримує паралельні цілі консолідації контролю над російськими військовими операціями в Україні в коротко- та середньостроковій перспективі, а також підготовки до можливої майбутньої широкомасштабної війни проти країн НАТО у довгостроковій перспективі. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Як нагадують аналітики, президент РФ Володимир Путін 26 лютого підписав два укази, які офіційно відновлюють Московський та Ленінградський військові округи, закріплюючи основні зусилля з реструктуризації та реформування російської армії.

Аналітики ISW вважають, що указ Путіна від 26 лютого, що офіційно розформовує Західний військовий округ (ЗВО), який міністерство оборони РФ утворило в 2010 році шляхом злиття Московського (МВО) та Ленінградського військових округів (ЛВО), є ознакою підготовки до можливої майбутньої широкомасштабної війни РФ проти країн НАТО у довгостроковій перспективі.

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Раніше ЗВО охоплював зони російського кордону з північно-східною частиною України, Білоруссю та країнами Балтії, що розтягувало стратегічний фокус ЗВО між наглядом за російськими операціями в Україні після початку повномасштабного вторгнення 2022 року та протидією країнам НАТО. Таким чином, повторний поділ ЗВО на МВО та ЛВО є прямим вирішенням цієї проблеми. ЛВО тепер проходитиме уздовж північно-східного кордону НАТО, а МВО межуватиме з північно-східною частиною України та Польщею, що дозволить РФ одночасно виставляти війська проти країн НАТО та оптимізувати командування та контроль над військами для ведення війни в Україні.

Нагадаємо, голова військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер, заявив, що країнам Альянсу не слід думати, що вони продовжать жити у мирі, і їм потрібно готуватися до війни з Росією, яка сильно торкнеться звичайних людей.

Також видання Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу повідомило, що Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО