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Що задумав Путін проти НАТО? ISW розкрив плани Кремля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Що задумав Путін проти НАТО? ISW розкрив плани Кремля
Аналітики ISW вважають, що указ Путіна від 26 лютого є ознакою підготовки до можливої майбутньої широкомасштабної війни РФ проти країн НАТО
фото: росЗМІ

Президент РФ 26 лютого підписав два укази, які офіційно відновлюють Московський та Ленінградський військові округи, закріплюючи основні зусилля з реструктуризації та реформування російської армії

Відновлення Московського та Ленінградського військових округів у РФ підтримує паралельні цілі консолідації контролю над російськими військовими операціями в Україні в коротко- та середньостроковій перспективі, а також підготовки до можливої майбутньої широкомасштабної війни проти країн НАТО у довгостроковій перспективі. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як нагадують аналітики, президент РФ Володимир Путін 26 лютого підписав два укази, які офіційно відновлюють Московський та Ленінградський військові округи, закріплюючи основні зусилля з реструктуризації та реформування російської армії.

Аналітики ISW вважають, що указ Путіна від 26 лютого, що офіційно розформовує Західний військовий округ (ЗВО), який міністерство оборони РФ утворило в 2010 році шляхом злиття Московського (МВО) та Ленінградського військових округів (ЛВО), є ознакою підготовки до можливої майбутньої широкомасштабної війни РФ проти країн НАТО у довгостроковій перспективі.

Раніше ЗВО охоплював зони російського кордону з північно-східною частиною України, Білоруссю та країнами Балтії, що розтягувало стратегічний фокус ЗВО між наглядом за російськими операціями в Україні після початку повномасштабного вторгнення 2022 року та протидією країнам НАТО. Таким чином, повторний поділ ЗВО на МВО та ЛВО є прямим вирішенням цієї проблеми. ЛВО тепер проходитиме уздовж північно-східного кордону НАТО, а МВО межуватиме з північно-східною частиною України та Польщею, що дозволить РФ одночасно виставляти війська проти країн НАТО та оптимізувати командування та контроль над військами для ведення війни в Україні.

Нагадаємо, голова військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер, заявив, що країнам Альянсу не слід думати, що вони продовжать жити у мирі, і їм потрібно готуватися до війни з Росією, яка сильно торкнеться звичайних людей.

Також видання Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу повідомило, що Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО

Теги: НАТО путін війна

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