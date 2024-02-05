У Росії знову гучно: окупанти заявили про атаку безпілотників

Постраждалих і руйнувань немає

У ніч проти 5 лютого міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку безпілотників на Брянську область. Там працювала російська ППО. Про це повідомив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

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«Силами ППО Міністерства оборони РФ знищено ще два безпілотних літальних апарати літакового типу над Вигоницьким районом», – заявив Богомаз.

Постраждалих і руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці.

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Нагадаємо, уночі та вранці 1 лютого нібито 11 українських безпілотників атакували чотири російських області.

Раніше росіяни повідомляли, що безпілотник літакового типу атакував нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському Ярославлі. Згідно з повідомленням, БПЛА впав біля установки гідрокрекінгу. Попередньо ніхто не постраждав.

Також уніч проти 3 лютого безпілотники нібито атакували Білгородську, Волгоградську та Ростовську області РФ. Про це повідомило міністерство оборони Росії.

За даними ворожого відомства, протиповітряна оборона країни-агресорки нібито збила в ніч на суботу чотири безпілотники. Зокрема, один дрон – у Білгородській області, ще два – у Волгоградській та один – у Ростовській. Про жертв не повідомляється.