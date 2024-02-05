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У Росії знову гучно: окупанти заявили про атаку безпілотників

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Росії знову гучно: окупанти заявили про атаку безпілотників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Постраждалих і руйнувань немає

У ніч проти 5 лютого міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку безпілотників на Брянську область. Там працювала російська ППО. Про це повідомив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

«Силами ППО Міністерства оборони РФ знищено ще два безпілотних літальних апарати літакового типу над Вигоницьким районом», – заявив Богомаз.

Постраждалих і руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці.

Нагадаємо, уночі та вранці 1 лютого нібито 11 українських безпілотників атакували чотири російських області

Раніше росіяни повідомляли, що безпілотник літакового типу атакував нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському Ярославлі. Згідно з повідомленням, БПЛА впав біля установки гідрокрекінгу. Попередньо ніхто не постраждав. 

Також уніч проти 3 лютого безпілотники нібито атакували Білгородську, Волгоградську та Ростовську області РФ. Про це повідомило міністерство оборони Росії.

За даними ворожого відомства, протиповітряна оборона країни-агресорки нібито збила в ніч на суботу чотири безпілотники. Зокрема, один дрон – у Білгородській області, ще два – у Волгоградській та один – у Ростовській. Про жертв не повідомляється.

Теги: росія росіяни безпілотник завод окупанти

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