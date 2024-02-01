Міжнародний суд ООН визнав Росію частково винною: МЗС зробило заяву

Міжнародний суд ООН визнав, що Росія порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, бо не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів на сході України у 2014-му

МЗС наголошує, що Україна залишається відданою прагненню домогтися справедливості та відповідальності за всі незаконні дії Росії

Міністерство закордонних справ України заявило коментуючи рішення Міжнародного суду ООН у справі проти Російської Федерації, заявило це – перший випадок в історії, коли суд ООН виніс остаточне рішення щодо порушень РФ норм міжнародного права. Про це йдеться в заяві МЗС України.

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Також рішення не залишає жодних сумнівів у тому, що РФ зневажає міжнародне право.

«31 січня 2024 року Міжнародний суд ООН виніс рішення по суті справи України проти російської федерації щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расового дискримінації. Суд встановив, що росія порушила обидва міжнародні договори. Це – перший випадок в історії, коли Міжнародний Суд ООН виніс остаточне рішення щодо порушень Росією норм міжнародного права», – йдеться в заяві.

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Зазначається, що справа, ініційована Україною, задокументувала кампанію терористичних актів, що розпочалась з 2014 року та принесла страждання українському народу.

«Контрольовані Росією особи та угруповання атакували українців, обстрілювали цивільні об’єкти, бомбили мирні міста. Йдеться, зокрема, про Волноваху, Маріуполь, Краматорськ, Авдіївку, Харків, Одесу. Крім того, Росія здійснювала кампанію, спрямовану на культурне знищення етнічних груп українців та кримських татар в тимчасово окупованому Криму починаючи з 2014 року. Рішення Міжнародного суду ООН не залишає жодних сумнівів у тому, що російська федерація зневажає міжнародне право», – зазначається в заяві.

МЗС наголошує, що Україна залишається відданою прагненню домогтися справедливості та відповідальності за всі незаконні дії Росії, включно з повномасштабним вторгненням, яке РФ розпочала в 2022 році.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН визнав, що Росія порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, бо не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів на сході України у 2014-му. Суд також відмовився винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності Росії за збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 з непідконтрольних Україні територій 17 липня 2014-му, про що просив Київ