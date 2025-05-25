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Ліцей на Житомирщині розповів про трьох убитих росіянами учнів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Ліцей на Житомирщині розповів про трьох убитих росіянами учнів
Усі загиблі діти з однієї сім'ї
фото: ДСНС України/Telegram

Жертвами росіян стали одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав

Російська атака на Житомирщину призвела до загибелі трьох дітей із однієї родини. Усі вони – учні ліцею №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заклад освіти.

Як розповіли в ліцеї, жертвами росіян стали одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав.

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«Більше вони не прийдуть до своїх класів, не сядуть за парти, не усміхнуться друзям», – тужать у закладі.

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У 17-річного Романа через кілька днів мав відбутися випускний.

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Усі діти з однієї сім'ї. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернополю. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

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Теги: росія Житомирщина будинок ракетна атака

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