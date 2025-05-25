Ліцей на Житомирщині розповів про трьох убитих росіянами учнів

Усі загиблі діти з однієї сім'ї

Жертвами росіян стали одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав

Російська атака на Житомирщину призвела до загибелі трьох дітей із однієї родини. Усі вони – учні ліцею №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заклад освіти.

Як розповіли в ліцеї, жертвами росіян стали одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав.

«Більше вони не прийдуть до своїх класів, не сядуть за парти, не усміхнуться друзям», – тужать у закладі.

У 17-річного Романа через кілька днів мав відбутися випускний.

Усі діти з однієї сім'ї. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

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