Ліцей на Житомирщині розповів про трьох убитих росіянами учнів
Жертвами росіян стали одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав
Російська атака на Житомирщину призвела до загибелі трьох дітей із однієї родини. Усі вони – учні ліцею №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заклад освіти.
Як розповіли в ліцеї, жертвами росіян стали одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав.
«Більше вони не прийдуть до своїх класів, не сядуть за парти, не усміхнуться друзям», – тужать у закладі.
У 17-річного Романа через кілька днів мав відбутися випускний.
Усі діти з однієї сім'ї. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.
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