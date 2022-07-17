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    Думки вголос

    Якісна перевага української армії над загарбниками

    • Віктор Андрусів

      радник Міністра внутрішніх справ України

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    Наші захисники мотивовані битися за рідну землю до кінця - Якісна перевага української армії над загарбниками
    Наші захисники мотивовані битися за рідну землю до кінця
    фото: ЗСУ

    У нинішньої Росії по суті немає якоїсь множини таких центрів, а є по суті один – Путін у своєму бункері

    Російські пропагандисти знову лякають знищенням наших «центрів прийняття рішень», зокрема й у Києві. У їхньому уявленні, кілька їхніх «високоточних» обстрілів можуть знищити керованість українською армією та управління державою. Після чого перемога вже буде в їхній «кишені».

    Це далеко не так. Росіяни транслюють на Україну свої уявлення про армію, державу й суспільство, які базуються на їхній реальності і їхніх традиціях. А вони там дуже ієрархічні. І в нинішній Росії по суті немає якоїсь множини таких центрів, а є по суті один – Путін у своєму бункері. І навіть армією РФ, на тактичному рівні у війні з Україною, керує теж Путін.

    Уявити, що може бути по-іншому, що може бути певна мережа «центрів прийняття рішення», гнучка ієрархія, значна автономія, навіть, самоуправління, росіянам дуже важко.

    Українська реальність відрізняється саме цим від гіперцентралізованої російської ієрархії. Гіпотетична нейтралізація якогось із головних «центрів прийняття рішення» не призведе до радикальних наслідків з втратою можливостей чинити опір та відновити втрачене. Тому всі ці лякалки бункерних стратегів «на болотах» – ще один вияв їхньої безпорадності в досягненні своїх цілей цієї війни.

    І взагалі, якби могли б знищити – то вже це зробили. Бо вже майже все, що мають і можуть, вже застосували. Крім ядерної бомби та загальної мобілізації.

    Джерело: телеграм-канал Віктора Андрусіва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Якісна перевага української армії над загарбниками