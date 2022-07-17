Військовий пояснив, чи законне вручення повісток на блокпосту через порушення ПДР

Людині на блокпосту можуть видати повістку, аби вона уточнила свої дані у територіальних центрах комплектування

Повістка за порушення правил дорожнього руху не може бути покаранням – для цього є відповідні органи, зокрема суди, які визначають відповідальність

За порушення правил дорожнього руху на блокпостах повістки не вручають. Їх видають для того, аби людина з'явилась в територіальний центр комплектації. Про це повідомив начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. Він наголосив: у більшості випадків повістка вручається для уточнення військово-облікових даних.

«Просто так вручити повістку на блокпосту, яка б означала, що людину одразу відправлять у військову частину, – це неможливо. Ця повістка видається лише тоді, коли людина пройшла медогляд, коли уточнені всі дані», – пояснив Горбач.

За його словами, чутки про те, що повістки дають на блокпостах за порушення ПДР – неправдиві. Проте людині повістку можуть дати, аби уточнила свої дані у територіальних центрах комплектування.

Горбач також наголосив, що повістка не може бути покаранням – для цього є відповідні органи, зокрема суди, які визначають відповідальність.

Нагадаємо, 5 липня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив своє рішення щодо заборони мобілізованим чоловікам залишати місце проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що призовники та військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив Валерію Залужному скасувати заборону щодо переміщення військовозобов’язаних країною без дозволів.