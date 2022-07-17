Вісім років тому Росія збила пасажирський Boeing-777 над Донбасом: як це було

Внаслідок авіакатастрофи загинули 298 людей

Сьогодні виповнюється вісім років з часу катастрофи літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердаму в малайзійський Куала-Лумпур і був збитий на сході України 17 липня 2014 року.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 298 людей, серед яких 80 дітей, – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – і технічне, і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Встановлено, що літак був збитий ракетою, випущеною зенітно-ракетним комплексом «Бук» поблизу населеного пункту Сніжне. При цьому слідчі впевнені, що ракетний комплекс був доставлений в Україну з Росії.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК «Бук». Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі – громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17.

Як відомо, у справі рейсу MH17 прокуратура Нідерландів просить довічні терміни для вбивць.

Також прокуратура Нідерландів назвала чотирьох обвинувачених у справі про збиття пасажирського авіалайнера у небі над українським Донбасом.

10 червня 2022 року у Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі пасажирів рейсу «Малайзійських авіаліній», збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року. Вирок має бути винесений у листопаді або в грудні 2022 року.

23 червня депутати парламентської асамблеї Ради Європи визнали Росію винною у збитті MH17 над Донбасом.

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