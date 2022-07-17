Окупанти вигадали нове визначення війни

Російські депутати ухвалили закон, де війну назвали «відображенням збройного вторгнення на територію Росії під час операції в Україні»

Окупанти тепер називають війну «відображенням збройного вторгнення на територію Росії під час операції в Україні»

Російські загарбники вигадали нове визначення війни в Україні, на якій загинули тисячі мирних жителів. Так, у країні-агресорці тепер бойові дії у нашій країні називають «відображенням збройного вторгнення на територію Росії під час операції в Україні». Саме про це йдеться у законі Держдуми Росії, який депутати країни ухвалили цього тижня.

Документом передбачається, що російських окупантів буде наділено «статусом ветерана та інваліда бойових дій військовослужбовців Федеральної служби безпеки» під час виконання завдання «на російсько-українському кордоні та прикордонних територіях, що прилягають до зони спеціальної військової операції».

У законі наголошується, що йдеться про «військовослужбовців військових органів ФСБ, які виконували завдання щодо відображення озброєного вторгнення на територію РФ, а також у ході озброєної провокації на державному кордоні та прикордонних територіях суб'єктів Росії, прилеглих до районів проведення спеціальної військової операції на територіях України та «ЛНР» з 24 лютого 2022 року».

Нагадаємо, напередодні депутат Державної думи Росії Олег Морозов закликав «повністю розгромити армію противника», а також збільшити кількість обстрілів Києва. За словами Морозова, такою має бути відповідь Росії на «обстріли житлових кварталів ДНР та ЛНР», які, на його думку, здійснюють Збройні сили України.

Крім того, на початку липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що наказав військовим взяти на приціл «центри ухвалення рішень ворогів Мінська».