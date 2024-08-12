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Варвара Боброва Учасниця громадської ініціативи «Голка»

Голосіївська вежа чи висотки? Справу розглядає Верховний Суд

glavcom.ua
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Забудовник встановив паркан довкола Голосіївської вежі
фото: «Голка»

Голосіївська вежа розташована на найвищій точці Голосіївського лісу

13 серпня Верховний Суд слухатиме справу щодо об’єкта культурної спадщини – Голосіївської вежі. Вона розташована у Києві поблизу національного парку і тут вирішили побудувати житловий комплекс. Кияни вимагають не просто зберегти вежу, а зробити з неї оглядовий майданчик.

Голосіївська вежа розташована на найвищій точці Голосіївського лісу.

Це третя у столиці висота після Арсенальної та пагорба, де розташована Верховна Рада.  

Північний апеляційний суд навесні прийняв рішення на користь забудовника і зараз Офіс генерального прокурора вимагає у Верховному Суді розірвати додаткову угоду забудовника із містом. Свого часу право будувати тут отримав молодіжний житловий комплекс «Оболонь». Це та ж фірма, яка фігурує в історії із забудовою Літературного скверу у центрі Києва і тут сліди ведуть до партії «Батьківщина». 

Зберегти цю зелену зону намагається і Міністерство довкілля. Воно звернулося до Києва, аби влада столиці погодила розширення меж нацпарку. Це надало б цій частині лісу найвищий природоохоронний статус. Щодо вежі, то за умов приєднання частини цього лісу до нацпарку, її можуть реставрувати. І тут адміністрація Нацпарку «Голосіївський» займає проактивну позицію.

Заступник голови фракції «Удар» у Київраді Дмитро Білоцерковець зауважує, що у цій ситуації треба, аби Міндовкілля домовилося із Міністерством освіти, бо вежа розташована на території Національного університету біоресурсів, який став правонаступником Сільськогосподарської академії. Університет отримав ділянку площею пів гектара разом із вежею у постійне користування понад 20 років тому, за часів мера Олександра Омельченка

Через кілька років після цього керівництво Університету передало цю землю молодіжному житловому комплексу «Оболонь». Натомість їм пообіцяли квартири. І тепер виш не дає погодження на розширення меж національного парку. 

Голосіївська вежа, зйомки з дрона
Голосіївська вежа, зйомки з дрона

Громада не давала тут нічого будувати всі ці роки, але забудовник через суди поновлював договір оренди. Роботи активізувалися протягом останніх років, коли компанія «Оболонь» передала ділянку в суборенду товариству «Голосіївські вежі». Під час повномасштабної війни тут звели одноповерхову споруду, оформили на неї документи, а вежу обнесли парканом.

Наприкінці минулого року забудовник отримав ордер на вирубування зелених насаджень на цій ділянці, де ростуть вікові дуби. Представники нацпарку «Голосіївський» впевнені, що якщо тут з’явиться житловий комплекс – гинутиме ліс і це зашкодить не лише рослинам, а тваринам і птахам.

Кияни наголошують, що попри вимогу Закону «Про охорону культурної спадщини», університет досі не уклав охоронний договір, аби зберегти башту. Жодних реставраційних, консерваційних, ремонтних робіт, робіт з упорядкування території пам'ятки не проводиться, башта наразі руйнується. 

Активісти збираються 13 серпня на судове засідання. Справу слухають судді Тетяна Дроботова, Юрій Чумак та Надія Багай. 

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Теги: Батьківщина Київ Дмитро Білоцерковець кияни влада столиця

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Голосіївська вежа чи висотки? Справу розглядає Верховний Суд
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