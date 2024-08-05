Герб на «Батьківщині-матері» почав ржавіти: коментар Мінкульту

Мінкульт заявив, що тризуб на монументі «Батьківщина-мати» – під постійним контролем

Мінкульт зауважив, що усі знайдені дефекти на монументі будуть ліквідовані найближчим часом

У соціальних мережах поширилася інформація щодо факту неналежного встановлення та стану елементу монумента «Батьківщина-мати». Водночас Міністерство культури та інформаційної політики України заявило, що тризуб на монументі перебуває під постійним контролем.

«Музей історії України у Другій світовій війні ще восени 2023 року звернувся до Інституту з електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України з проханням здійснити технологічне обстеження герба з метою подальшого контролю та моніторингу. Різноманітні види аналізів показали, що виявлені незначні локальні недоліки, які не впливають на експлуатацію металоконструкцій в агресивному середовищі. Усі знайдені дефекти будуть ліквідовані найближчим часом», – йдеться у повідомленні.

Мінкульт зауважує, що Музей ініціював проведення робіт з усунення наявних дефектів, а також у липні 2024 року уклав договір з Інститутом електрозварювання імені Є. О. Патона про надання послуг із випробування виробу.

Нагадаємо, що раніше Ігор Крівцун заявив, що встановлення українського герба на щиті монумента «Батьківщина-мати» в Києві не узгодили з фахівцями Інституту електрозварювання ім. Патона. Зварювальні роботи слід було виконувати за технологією, розробленою фахівцями інституту. Тепер є загроза, що зварні шви можуть бути пошкоджені корозією.

До слова, 1 серпня 2023 року з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Туди встановили тризуб. Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко.

Як повідомлялося, монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати».

Крім того, на оновленій «Батьківщині-матері» знайшовся ще один радянський символ.

Також 23 серпня у Києві завершили встановлення герба на щиті монумента «Батьківщини-матері».