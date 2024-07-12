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Негода в Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Негода в Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
Під час грози уникайте перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів та ліній електропередачі
фото з відкритих джерел

Фахівці нагадали, як поводитися під час грози, щоб не наразити себе на небезпеку

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 12 липня в Києві очікується гроза. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Фахівці нагадали, що під час грози слід уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі та не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Негода в Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

Київська міська державна адміністрація нагадала контакти, за якими можна звернутися по допомогу до відповідних служб:

  • при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: 0442847419.
  • якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 0442724018.
  • коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
  • при травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
  • у разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номерами: 0503873542 (телефони ЦОДР).

Нагадаємо, що в четвер, 11 липня, в Києві на тлі спеки в Україні зафіксували три температурні рекорди. Зокрема, максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року.

До слова, 12 липня на Київщині очікується суха спекотна погода: температура по області вночі 20-25°, вдень сильна спека 35°.

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Теги: Київ Укргідрометцентр погода гроза негода

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