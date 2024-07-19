Власникам столичних квартир роз'яснили, як встановити індивідуальний лічильник тепла

«Київтеплоенерго» надало детальну інфтруцію по встановленню квартирного лічильника тепла

Квартирний лічильник тепла допомагає раціонально використовувати теплову енергію та контролювати витрати на опалення. Тому, якщо система теплопостачання будинку дозволяє, то до початку опалювального сезону варто встановити лічильник тепла. Про це інформує комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

Детальний опис процедури встановлення квартирного лічильника тепла

Необхідно вибрати ліцензовану компанію, яка обстежить систему опалення в квартирі та будинку і складе Акт технічної можливості на встановлення розподільчого вузла обліку теплової енергії. Ліцензована компанія повинна з’ясувати технічну можливість встановлення лічильника, що залежить від типу будинкової системи опалення. Адже встановити прилад обліку тепла можна лише у будинках із внутрішньобудинковою системою опалення горизонтального типу. Оформлений Акт технічної можливості необхідно погодити з «Київтеплоенерго», для чого потрібно направити Акт через комунальний концерн «Центр комунального сервісу» (канали зв’язку за посиланням: https://cks.com.ua/to_consumers/our-services/) або безпосередньо до комунального підприємства за адресою: вул. Жилянська, 83/53. Після розгляду документів клієнт отримає від «Київтеплоенерго» погоджений Акт технічної можливості. Де і коли забрати документ, спеціаліст поінформує заздалегідь. Після цього компанія з дозволами на відповідні види робіт має виконати монтаж лічильника. Завершальний крок – роботи з опломбування та постановки лічильника на комерційний облік, які можна замовити:

через послугу «Дистанційне обслуговування» – https://cks.com.ua/remote;

– https://cks.com.ua/remote; за телефоном: 044-247-40-40;

044-247-40-40; через соціальні мережі – у Facebook (https://www.facebook.com/cks.com.ua); Skype-зв’язок (логіни за посиланням у таблиці – https://cks.com.ua/to_consumers/our-services/); Telegram-бот (https://t.me/komunalkaua_bot).

Важливо! Розробляти проєктну документацію для встановлення лічильника не потрібно (ст. 4 наказу Мінрегіону № 205 від 09.08.2018р).

За розгляд Акта технічної можливості, опломбування та постановку приладу обліку на абонентський облік КП «Київтеплоенерго» додаткову плату не стягує.

Проводити повірку лічильника теплової енергії необхідно кожні 4 роки.