Головна Київ Новини
search button user button menu button

Власникам столичних квартир роз'яснили, як встановити індивідуальний лічильник тепла

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Власникам столичних квартир роз'яснили, як встановити індивідуальний лічильник тепла
Встановлення квартирного лічильника тепла
фото з відкритих джерел

«Київтеплоенерго» надало детальну інфтруцію по встановленню квартирного лічильника тепла

Квартирний лічильник тепла допомагає раціонально використовувати теплову енергію та контролювати витрати на опалення. Тому, якщо система теплопостачання будинку дозволяє, то до початку опалювального сезону варто встановити лічильник тепла. Про це інформує комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

Детальний опис процедури встановлення квартирного лічильника тепла

  1. Необхідно вибрати ліцензовану компанію, яка обстежить систему опалення в квартирі та будинку і складе Акт технічної можливості на встановлення розподільчого вузла обліку теплової енергії.  
  2. Ліцензована компанія повинна з’ясувати технічну можливість встановлення лічильника, що залежить від типу будинкової системи опалення. Адже встановити прилад обліку тепла можна лише у будинках із внутрішньобудинковою системою опалення горизонтального типу. 
  3. Оформлений Акт технічної можливості необхідно погодити з «Київтеплоенерго», для чого потрібно направити Акт через комунальний концерн «Центр комунального сервісу» (канали зв’язку за посиланням: https://cks.com.ua/to_consumers/our-services/) або безпосередньо до комунального підприємства за адресою: вул. Жилянська, 83/53.
  4. Після розгляду документів клієнт отримає від «Київтеплоенерго» погоджений Акт технічної можливості. Де і коли забрати документ, спеціаліст поінформує заздалегідь.
  5. Після цього компанія з дозволами на відповідні види робіт має виконати монтаж лічильника. Завершальний крок – роботи з опломбування та постановки лічильника на комерційний облік, які можна замовити: 

Важливо! Розробляти проєктну документацію для встановлення лічильника не потрібно (ст. 4 наказу Мінрегіону № 205 від 09.08.2018р). 

За розгляд Акта технічної можливості, опломбування та постановку приладу обліку на абонентський облік КП «Київтеплоенерго» додаткову плату не стягує

Проводити повірку лічильника теплової енергії необхідно кожні 4 роки

Читайте також: Хто має право на Карту киянина та для чого вона потрібна
Теги: столиця енергетика Київтеплоенерго квартира лічильник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

16 липня нардепи проголосували за Законопроєкти №11258 та №11259, які передбачають скасування мита та нарахування ПДВ на імпорт енергетичного обладнання в Україну
Інвестори не отримали стимулу для будівництва вітроенергетики в Україні – асоціація
17 липня, 16:57
60-річна жінка, яку здійснила наругу над могилами захисників України
Правоохоронці затримали жінку, яка вчинила наругу над могилами військовослужбовців
20 червня, 14:30
«Укренерго» заборгувала електростанціям 19 млрд грн
Для будівництва маневреної генерації важливе погашення боргів на балансуючому ринку – ЗМІ
21 червня, 14:19
Стала відома причина масового відключення світла на Балканах
Стала відома причина масового відключення світла на Балканах
21 червня, 19:40
Україна зосереджена на відновленні тих об'єктів, які ще підлягають ремонту
Кабмін планує скасувати відключення електроенергії для жителів прифронтових територій
27 червня, 23:01
За прогнозами «Укренерго», споживання електроенергії очікується майже на 5% вищим, ніж вчора
«Укренерго» посилює відключення світла 1 липня через спеку
1 липня, 10:47
У першому півріччі 2024 року до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 365 звернень про порушення мовного закону у Києві
Порушення мовного закону: яке місто посіло перше місце за кількістю скарг
3 липня, 21:48
Подорожчання поставок електроенергії неминуче призводить до зниження конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках
ЗМІ спрогнозували наслідки імпорту дорогої електроенергії для промисловості
9 липня, 13:10
Георгій Мазурашу та Микола Тищенко балотувалися у 2019 році від партії «Слуга народу»
Нардеп Мазурашу шокований «зубожінням» Тищенка
Вчора, 12:46

Новини

Київський фунікулер зачиняють на ремонт
Київський фунікулер зачиняють на ремонт
Власникам столичних квартир роз'яснили, як встановити індивідуальний лічильник тепла
Власникам столичних квартир роз'яснили, як встановити індивідуальний лічильник тепла
На Київщині жінка підпалила себе через судовий процес щодо дитини (відео)
На Київщині жінка підпалила себе через судовий процес щодо дитини (відео)
На перетині вулиць Лугової та Богатирської буде обмежено рух транспорту шляхопроводом (схема)
На перетині вулиць Лугової та Богатирської буде обмежено рух транспорту шляхопроводом (схема)
Столичні автобуси і тролейбуси курсуватимуть зі змінами руху: перелік маршрутів
Столичні автобуси і тролейбуси курсуватимуть зі змінами руху: перелік маршрутів
У Києві рятувальники ліквідували пожежу в супермаркеті «Сільпо»
У Києві рятувальники ліквідували пожежу в супермаркеті «Сільпо»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
18K
Відключення світла у серпні: до чого готуватися українцям
15K
Затримано бізнесмена, який забезпечував їжею Київ на початку війни
14K
Збирачі чорниці у Фінляндії заробляють чималі гроші: які умови
12K
Кабмін спростив призначення субсидій
6483
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Сьогодні, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Вчора, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua