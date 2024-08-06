«До зниження мобілізаційного віку з 25 років закликають партнери України» – Федір Веніславський

Міжнародні партнери України вважають, що найбільш ефективно воюватимуть громадяни віком від 18 до 25 років

На сьогодні питання зменшення мобілізаційного віку нижче 25 років не розглядається українською владою. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський під час пресконференції в Українському медіацентрі. Веніславський зазначив, що наразі не існує жодних ініціатив щодо зменшення віку для мобілізації. Однак міжнародні партнери України, які надають військову та економічну допомогу, періодично піднімають це питання.

«Жодних ініціатив стосовно зменшення призовного віку нижче 25 років наразі немає», – підкреслив Веніславський.

Федір Веніславський також повідомив, що мобілізація в Україні наразі задовольняє військове керівництво. Основна мета закону про посилення мобілізації – оцінити, скільки громадян може бути мобілізовано, хто перебуває в Україні, а хто за кордоном, а також хто має право на відстрочку.

«Це питання яке періодично порушують наші партнери, які надають нам допомогу. Тому що вони вважають, що якраз вік 18-25 років найбільш оптимальний, найбільш ефективний для того, щоб громадяни в силу своїх фізичних та психологічних якостей могли ефективно воювати. Але на рівні нашої держави, на рівні законодавчої, виконавчої влади, на рівні президента жодних ініціатив немає», – пояснив Веніславський.

Веніславський також підкреслив, що система Резерв+ ТЦК дозволила значно спростити процес оповіщення військовозобов'язаних. Він зазначив, що демобілізації поки що очікувати не слід, оскільки ситуація на фронті залишається складною, а кількість збройних сил агресора зростає.

«Якщо ми говоримо про ті умови, в яких наша країна продовжує боротьбу, якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування, так, нам потрібне рішення про зменшення віку для участі у бойових діях, для оборони країни, для військової служби», – вказав Веніславський.

Крім того, Федір Веніславський підкреслив, що очікувати демобілізації не варто.

«Історія не знає прикладів, коли відбувалася демобілізація до закінчення військових дій. Ситуація залишається на фронті складною, і країна-агресор постійно намагається збільшити кількість своїх збройних сил. Ми на комітеті маємо аналітику, як заохочують фінансово найманців до російської окупаційної армії – там платяться і державні гроші, і регіональні при підписанні контракту чи вступі на військову службу. І ці темпи тільки зростають. Тому говорити на фоні цього про звільнення дуже складно. Але Верховна Рада дала доручення Кабміну визначитися – якщо вони будуть вважати за можливе, внести такий проєкт», – додав він.

Федір Веніславський розповів, що поточні темпи мобілізації в Україні відповідають потребам військового керівництва, включаючи поповнення санітарних втрат і формування резерву.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Так призовний вік знижено до 25 років.

До слова, Міністерство оборони не підтримало законопроєкт №11379 та не надало право на відстрочку від мобілізації чоловікам до 25 років, які свого часу були визнані обмежено придатними. Водночас випадки, коли ТЦК вже під час дії нових мобілізаційних правил залучають до війська молодих людей, які ще не досягли 25 років та ніколи не служили в строковій армії і не навчалися на військовій кафедрі, є не поодинокими і вже викликають резонанс, який не можна не помічати.

Як повідомлялося, діагноз «обмежено придатний», який використовувався в мирний час, був скасований, і тепер існують лише категорії «придатний» і «непридатний» для військової служби під час воєнного стану.