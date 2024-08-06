Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«До зниження мобілізаційного віку з 25 років закликають партнери України» – Федір Веніславський

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«До зниження мобілізаційного віку з 25 років закликають партнери України» – Федір Веніславський
Наразі ініціатив про зменшення мобілізаційного віку нижче 25 років немає
фото: tsn.ua

Міжнародні партнери України вважають, що найбільш ефективно воюватимуть громадяни віком від 18 до 25 років

На сьогодні питання зменшення мобілізаційного віку нижче 25 років не розглядається українською владою. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський під час пресконференції в Українському медіацентрі. Веніславський зазначив, що наразі не існує жодних ініціатив щодо зменшення віку для мобілізації. Однак міжнародні партнери України, які надають військову та економічну допомогу, періодично піднімають це питання. 

«Жодних ініціатив стосовно зменшення призовного віку нижче 25 років наразі немає», – підкреслив Веніславський.

Федір Веніславський також повідомив, що мобілізація в Україні наразі задовольняє військове керівництво. Основна мета закону про посилення мобілізації – оцінити, скільки громадян може бути мобілізовано, хто перебуває в Україні, а хто за кордоном, а також хто має право на відстрочку.

«Це питання яке періодично порушують наші партнери, які надають нам допомогу. Тому що вони вважають, що якраз вік 18-25 років найбільш  оптимальний, найбільш ефективний для того, щоб громадяни в силу своїх фізичних та психологічних якостей могли ефективно воювати. Але на рівні нашої держави, на рівні законодавчої, виконавчої влади, на рівні президента жодних ініціатив немає», – пояснив Веніславський.

Веніславський також підкреслив, що система Резерв+ ТЦК дозволила значно спростити процес оповіщення військовозобов'язаних. Він зазначив, що демобілізації поки що очікувати не слід, оскільки ситуація на фронті залишається складною, а кількість збройних сил агресора зростає.

«Якщо ми говоримо про ті умови, в яких наша країна продовжує боротьбу, якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування, так, нам потрібне рішення про зменшення віку для участі у бойових діях, для оборони країни, для військової служби», – вказав Веніславський.

Крім того, Федір Веніславський підкреслив, що очікувати демобілізації не варто.

«Історія не знає прикладів, коли відбувалася демобілізація до закінчення військових дій. Ситуація залишається на фронті складною, і країна-агресор постійно намагається збільшити кількість своїх збройних сил. Ми на комітеті маємо аналітику, як заохочують фінансово найманців до російської окупаційної армії – там платяться і державні гроші, і регіональні при підписанні контракту чи вступі на військову службу. І ці темпи тільки зростають. Тому говорити на фоні цього про звільнення дуже складно. Але Верховна Рада дала доручення Кабміну визначитися – якщо вони будуть вважати за можливе, внести такий проєкт», – додав він.

Федір Веніславський розповів, що поточні темпи мобілізації в Україні відповідають потребам військового керівництва, включаючи поповнення санітарних втрат і формування резерву.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Так призовний вік знижено до 25 років.

До слова, Міністерство оборони не підтримало законопроєкт №11379 та не надало право на відстрочку від мобілізації чоловікам до 25 років, які свого часу були визнані обмежено придатними. Водночас випадки, коли ТЦК вже під час дії нових мобілізаційних правил залучають до війська молодих людей, які ще не досягли 25 років та ніколи не служили в строковій армії і не навчалися на військовій кафедрі, є не поодинокими і вже викликають резонанс, який не можна не помічати.

Як повідомлялося, діагноз «обмежено придатний», який використовувався в мирний час, був скасований, і тепер існують лише категорії «придатний» і «непридатний» для військової служби під час воєнного стану.

Читайте також: Мобілізація тих, кому до 25. Як виникла колізія і що з нею робити?
Теги: Верховна Рада історія гроші демобілізація мобілізація влада звільнення Федір Веніславський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірина Фаріон створила безліч відео для просування української мови та культури
Ірина Фаріон – велика і відчайдушна просвітниця
27 липня, 10:50
Більшість мобілізованих нині жінок-в’язнів потрапили у місця позбавлення волі за крадіжки та зберігання наркотиків
Вкрала дезодорант, торгувала екстазі... Історії жінок, які з тюрми пішли на війну Війна і право
25 липня, 10:00
Наслідки удару по лікарні
Удар по дитячій лікарні в Києві. Російська пропаганда вигадала цинічне виправдання
8 липня, 12:30
23 липня зірка української естради Алла Кудлай відзначає 70-ліття
Народна артистка поскаржилась на те, що «працювала пів життя безплатно»
22 липня, 09:47
На думку політика, закон про скасування літнього часу мав би бути ветованим, хоча б через невідповідність конституційним нормам про європейську інтеграцію.
Нардеп розкритикував закон про скасування літнього часу
16 липня, 18:39
Згідно з регламентом парламенту, заступник голови комітету може бути відкликаним у будь-який час за рішенням Верховної Ради
Оборонний комітет Ради підтримав звільнення Безуглої з посади
22 липня, 16:02
Сьогодні, 22 липня, мешканці та гості Львова прощаються з народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон
Вбивство Фаріон: «Свобода» дасть $10 тис. за інформацію про вбивцю мовознавиці
22 липня, 17:15
Росіяни скаржаться на масовані атаки безпілотників у Курську та області
Росіяни скаржаться на масовані атаки безпілотників у Курську та області
25 липня, 00:33
Посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров
Сенегал викликав посла України. Яка причина?
4 серпня, 13:53

Події в Україні

«До зниження мобілізаційного віку з 25 років закликають партнери України» – Федір Веніславський
«До зниження мобілізаційного віку з 25 років закликають партнери України» – Федір Веніславський
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Жителі чотирьох областей безкоштовно отримуватимуть газ у балонах
Жителі чотирьох областей безкоштовно отримуватимуть газ у балонах
В Україні припинив роботу єдиний пункт пропуску на кордоні з Росією
В Україні припинив роботу єдиний пункт пропуску на кордоні з Росією
На Рівненщині надзвичайники врятували лелеку з колодязя: зворушливі фото
На Рівненщині надзвичайники врятували лелеку з колодязя: зворушливі фото
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти
58K
Яблучний спас 2024: красиві листівки, привітання у прозі та віршах
40K
Під Києвом виріс «Кремль». Російська церква збудувала величезний монастир
38K
Ракетна атака на Київ: ворог цілив балістичними ракетами
30K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
15K
Туристи налякані «парасольковою» мафією у Італії: ЄС обіцяє навести лад

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Вчора, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua