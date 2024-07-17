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Поліцейські, які охороняли з'їзд Республіканської партії, застрелили чоловіка

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Поліцейські, які охороняли з'їзд Республіканської партії, застрелили чоловіка
Офіцери побачили чоловіка з двома ножами, який вступав у перепалку з беззбройним чоловіком, і вирішили втрутитися
фото: Fox6

Смертельна стрілянина викликала гнів і критику з боку місцевих активістів

Поліцейські, які перебували в Мілуокі для охорони національного з'їзду Республіканської партії, застрелили чоловіка, який, за словами місцевої влади, мав ножі в обох руках і намагався напасти на іншу людину. Про це пише CNN.

Начальник поліції Мілуокі Джеффрі Норман повідомив журналістам, що офіцери побачили чоловіка з двома ножами, який вступав у перепалку з беззбройним чоловіком, і вирішили втрутитися. Підозрюваний відмовився кинути ножі та накинувся на іншого чоловіка. Після цього п'ятеро офіцерів відкрили вогонь, вбивши нападника.

За словами Нормана, на місці події було знайдено два ножі. Влада вважає, що сутичка не була пов'язана зі з’їздом.

Начальниця поліції Колумбуса Елейн Брайант оприлюднила відео з натільної камери одного з офіцерів, який брав участь у стрілянині.

31-секундне відео починається з того, що офіцери проводять інструктаж, а потім звертають увагу на сутичку за участю двох чоловіків, які перебувають неподалік.

Вони одразу ж наставляють зброю і біжать до місця сутички, кричачи озброєному чоловікові, щоб той кинув зброю. Нападник, підходить до іншого чоловіка, коли офіцери відкривають вогонь на ураження.

Смертельна стрілянина викликала гнів і критику з боку місцевих активістів. У своїй заяві Американський союз громадянських свобод штату Вісконсин закликав до повного і прозорого розслідування того, що призвело до стрілянини.

Нагадаємо, після замаху на Трампа у Мілвокі у США посилили заходи безпеки напередодні з’їзду Республіканської партії. 

Як повідомлялося, Дональд Трамп прибув на Національний з'їзд Республіканської партії, що є його першим виходом на публічний захід після замаху в Пенсильванії. Трамп вийшов на арену з пов'язкою на вусі.

Як повідомлялося, республіканці офіційно висунули Трампа кандидатом в президенти США. Дональд Трамп обрав сенатора Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти. Ді Венс займає найбільш протрампівську позицію і є найбільшим критиком допомоги Україні.

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Теги: США влада стрілянина

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