У Києві відкрили унікальнгий акустичний сквер (фото)

Цей сквер не має аналогів в Україні

В облаштованому в минулому році сквері на розі вулиць Олеся Гончара та Богдана Хмельницького з’явилися акустичні панелі. Про це пише Вечірній Київ.

Їх принцип роботи такий – стаєте обличчям до однієї з них і пошепки промовляєте до співрозмовника, який стоїть біля іншої. Попри дистанцію між вами у майже 15 метрів, ви чудово чуєте один одного, хоча й говорите пошепки.

Зараз панелі зведені в тестовому форматі і виконані з фанери. А якщо киянам ідея акустичних панелей у сквері сподобається, за меценатські кошти буде створена стаціонарна версія – з арт-бетону.

«Дякую Aranchii Architects за чудову ідею! І, звісно, запрошую киян та гостей міста в наш акустичний сквер, протестувати панелі і написати в коментарях ваші відгуки», – повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Олександр Возний.

Нагадаємо, Міністерство культури і інформаційної політики України повідомило, що Північний апеляційний господарський суд фактично легалізував рейдерське захоплення нежитлових будівель та земельної ділянки загальною площею понад 17 800 кв. м Національного музею народної архітектури та побуту України у Києві, які Музей у Пирогові на законних підставах використовує з 1970-х років. Про це йдеться у заяві міністрества.