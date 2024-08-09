Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві відкрили унікальнгий акустичний сквер (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Києві відкрили унікальнгий акустичний сквер (фото)
Акустична панель у сквері
фото: пресслужба Департаменту захисту довкілля

Цей сквер не має аналогів в Україні

В облаштованому в минулому році сквері на розі вулиць Олеся Гончара та Богдана Хмельницького з’явилися акустичні панелі. Про це пише Вечірній Київ.

Їх принцип роботи такий – стаєте обличчям до однієї з них і пошепки промовляєте до співрозмовника, який стоїть біля іншої. Попри дистанцію між вами у майже 15 метрів, ви чудово чуєте один одного, хоча й говорите пошепки. 

Зараз панелі зведені в тестовому форматі і виконані з фанери. А якщо киянам ідея акустичних панелей у сквері сподобається, за меценатські кошти буде створена стаціонарна версія – з арт-бетону.

«Дякую Aranchii Architects за чудову ідею! І, звісно, запрошую киян та гостей міста в наш акустичний сквер, протестувати панелі і написати в коментарях ваші відгуки», – повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Олександр Возний.

У Києві відкрили унікальнгий акустичний сквер (фото) фото 1

Нагадаємо, Міністерство культури і інформаційної політики України повідомило, що Північний апеляційний господарський суд фактично легалізував рейдерське захоплення нежитлових будівель та земельної ділянки загальною площею понад 17 800 кв. м Національного музею народної архітектури та побуту України у Києві, які Музей у Пирогові на законних підставах використовує з 1970-х років. Про це йдеться у заяві міністрества. 

Теги: Київ парк столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна та не підходити до них
Негода в Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
10 липня, 18:40
Рятувальники показали наслідки російських ударів, завданих по Києву 8 липня
Завершені аварійно-рятувальні роботи після ракетних ударів по Києву 8 липня (фото)
10 липня, 07:44
Під час грози уникайте перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів та ліній електропередачі
Негода в Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
12 липня, 14:29
Поліцейські встановили місцезнаходження техніки та вилучили її, вирішується питання щодо її арешту
Поліція розслідує знесення старовинного будинку в центрі Києва
20 липня, 14:13
Садибу Зеленських було знесено 19 липня
Мінкульт визнав садибу Зеленських пам'яткою архітектури
23 липня, 15:39
У Київській області збивають ворожі безпілотники
На Київщині сили протиповітряної оборони збивають ворожі безпілотники
25 липня, 03:43
Унаслідок атаки окупантів у Києві немає жертв та руйнувань
Наймасованіша дронова атака на Київ. Деталі від влади
31 липня, 08:17
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі
Отруїв співмешканку заради грошей та автомобіля. Поліцейські затримали киянина
31 липня, 11:01
3 серпня буде короткочасне похолодання
Якою буде погода у серпні? Синоптикиня дала прогноз
31 липня, 12:26

Новини

Столицю накриє гроза: деталі від Укргідрометцентру
Столицю накриє гроза: деталі від Укргідрометцентру
У Києві відкрили унікальнгий акустичний сквер (фото)
У Києві відкрили унікальнгий акустичний сквер (фото)
Мінкульт заявив про рейдерське захоплення землі музею у Пирогові
Мінкульт заявив про рейдерське захоплення землі музею у Пирогові
У Києві затримано шпигунку розвідки РФ, яка планувала підпал автомобілів військових
У Києві затримано шпигунку розвідки РФ, яка планувала підпал автомобілів військових
У наземному громадському транспорті Києва перестали працювати валідатори
У наземному громадському транспорті Києва перестали працювати валідатори
КМДА організовує безкоштовні тури для військових та їхніх родин: деталі
КМДА організовує безкоштовні тури для військових та їхніх родин: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
«Ніби на чужинському острові з дикунами». Відома мовознавиця про враження від Одеси
9824
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8580
9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4707
Ситуація у Часовому Ярі. Влада Донеччини шокована поведінкою місцевих
4295
Німецького депутата оштрафували за вирощування цибулі в Білорусії
2915
Чи вдасться ЗСУ захопити Курську АЕС? Прогноз від The Economist

Новини

За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
Вчора, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
Вчора, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Вчора, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Вчора, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці
7 серпня, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
7 серпня, 17:26

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua