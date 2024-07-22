Київ змусив забудовника відновити садибу Зеленських – депутат

19 липня у Києві було знесено садибу Зеленських

Представник власника садиби Зеленських завірив громаду та владу міста, що власним коштом відновить знищену будівлю

Столична влада змусила забудовника і власників історичної будівлі на вул. Кониського, 22 у Києві змусила відновити садибу Зеленських. Про це повідомив депутат від фракції «Удар» у Київській міській раді Дмитро Білоцерковець.

«Місто змусило забудовника відновити садибу Зеленських, яку він пошкодив. Представник забудовника зробив відповідну заяву на камеру. Щойно після палкої дискусії під час засідання консультативної ради департаменту культурної спадщини представник власника садиби Зеленських завірив громаду та владу міста, що власним коштом відновить знищену будівлю», – написав він.

Як каже Білоцерковець, власник, департамент культурної спадщини КМДА та представники громади підписали відповідний меморандум, згідно з яким власник має повернути будівлю до первісного стану.

«Нарешті включилися і правоохоронці: працівники поліції проводять обшуки у власників будинку та в будівельній компанії, яка вирішила, що знести будівлю, якій мали надати статус пам’ятки культурної спадщини це ок. Не ок. Будуть відповідати», – додав Білоцерковець.

Нагадаємо, що Кличко відреагував на протести місцевих жителів, які обурилися незаконному знесенню садиби Зеленських. Мер назвав знищення будівлі цинічною провокацією. За його словами, знесення будівлі відбулося за кілька днів після того, як до Департаменту охорони культурної спадщини КМДА надійшов пакет документації щодо присвоєння уже знищеному будинку статусу пам’ятки.

Згодом виконувач обовʼязків голови Міністерства культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка щодо знесення садиби Зеленських. Очільник відомства звинуватив міського голову у «відверто неправдивих закидах» на адресу Мінкульту.

Як повідомлялося, 19 липня у Києві знесено садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття. Поліція розслідує знесення старовинного будинку в центрі Києва.

До слова, садибу Зеленських у Києві знесено попри арешт, накладений на будівлю ще в січні. Прокурори розпочали провадження.