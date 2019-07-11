Чому Зеленський підхопив ідею про люстрацією політиків, які були у владі у 2014-2019 роках

Володимир Зеленський

Ніхто і не збирається приймати цей закон, це лише передвиборчий трюк. У Зе розуміють ризики, що так можна вийти і на самих себе

Мотиви Зе-команди підхопити ідею Андрія Портнова з тотальною люстрацією політиків, які були у владі у 2014-2019 рр:

1. Рейтинг Зе-мажоритарників падає, тому ця заява спрямована на мобілізацію «зеленого» електорату. «Нові проти старих», «діти проти батьків», «святі проти заплямованих» - продовження парадигми президентських виборів.

2. Те ж саме стосується загальнопартійного рейтингу. Тиждень до виборів - і щодня нові «відосики». Завтра побачимо ще одне - як ПреЗедент буде «розпинати» міністерських чиновників у Кривому Розі.

3. Ніхто і не збирається приймати цей закон, це лише передвиборчий трюк. У Зе розуміють ризики, що так можна вийти і на самих себе. 4. Команду заспокоїли, бо почали дьоргатися, зокрема, у Авакова і Данилюка. 5. Чому сьогодні? Зе активно велючився в кампанію, щоб повернути втрачений рейтинг. Ну, а на додачу - ще й перебити новину про ухвалення Радою Виборчого кодексу, до якого, до слова, він жодного стосунку не має.

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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