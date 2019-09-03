Позбавлення депутатської недоторканності в першу чергу вдарить по «слугах народу»

Для повного зняття депутатської недоторканності лише змін до Конституції замало

«Слуги народу» так радіють позбавленню депутатської недоторканності, ніби до цього вони несли великий мішок зі старою цеглою, і нарешті його скинули з плечей.

Але насправді мало хто з них замислюється, що відміна недоторканності ударить в першу чергу по них самих. Так, так - по членах пропрезидентської сили. Які таким чином стають ще більш залежні від Офісу президента і від його побажань. Бо різношерста опозиція, яка є в Раді, навіть ілюзій не має, що будь-який привід зняти депутатську недоторканність з її членів і так пройшов би голосування через монобільшість. А от голосування по члену «Слуги народу» було б проблематичним.

Але хай буде й так...

І щоб два рази не вставати. Для повного зняття депутатської недоторканності лише змін до Конституції замало. Ще є ряд положень в українському законодавстві, які тепер треба теж буде привести у відповідність даній нормі. Зокрема, «Закон про статус народного депутата», де ця норма залишається чинною.

Тому - до роботи!

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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