Сурков: скільки буде Україн - питання відкрите



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владислав Сурков переконаний, що Москва може ефективно вибудовувати відносини з Києвом лише через «примус до братських відносин» Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Колишній помічник Путіна вважає, що Україна поки немає, але вона обов'язково з'явиться, тому що «хохли хлопці вперті»

Експомічник президента Росії Владислав Сурков, який з 2013 року займався Україною, в інтерв’ю російському пропагандистському ресурсу «Актуальные комментарии» поділився думкою, як він бачить перспективи нашої країни.

На думку Суркова, України поки немає, але вона обов'язково з'явиться, тому що «хохли хлопці вперті». При цьому він обмовився, що ця Україна не обов'язково буде в межах нинішньої, так й «Україн» в результаті може з'явитися декілька.

При цьому ексчиновник вважає, що єдиний спосіб для Росії щось зробити з Україною - це «примус силою до братських відносин».

«Главком» наводить цитату Суркова повністю:

«України немає. Є українство. Тобто, специфічний розлад умів. Дивним чином доведене до крайніх ступенів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура «Самостійна Україна» є, а України немає. Питання тільки в тому, чи України вже немає, чи поки ще немає?

Я, як не дивно, укрооптиміст. Тобто, вважаю, що України немає поки. Але з часом вона все-таки буде. Хохли хлопці вперті, вони зроблять. Однак, яка саме це буде Україна, в яких межах вона буде існувати і навіть, може бути, скільки буде Україн - питання відкриті. І у рішенні цих питань Росії так чи інакше доведеться брати участь.

Відносини з Україною ніколи простими не були, навіть коли Україна була у складі Росії. Україна для імперської і радянської бюрократії завжди була справою клопіткою. То отаман Полуботок підведе, то западенці до Гітлера перекинуться. Примус силою до братських відносин - єдиний метод, що історично довів ефективність на українському напрямку. Не думаю, що буде винайдено якийсь інший».

Окремо Владислав Сурков оцінив президента Володимира Зеленського, з яким вперше особисто побачився на Паризькому саміті 9 грудня.

«Не лох. У всякому разі, у Парижі усе сприйняли його як президента... У нього легкість незвичайна в думках», - зауважив колишній кремлівський керівник.

Крім того, колишній помічник Путіна заявив, що Донбас не повернеться до складу України.

Також експомічник Путіна заявив, що пишається тим, що зробив з Україною і передбачив усі події ще у 2013 році.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін сподівається домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин двох країн.

Як повідомлялося, 18 лютого Путін звільнив Владислава Суркова з посади свого помічника.

Зазначимо, російські ЗМІ ще в січні повідомляли, що Сурков вирішив піти з державної служби через «зміну курсу Кремля на українському напрямі». Пізніше в адміністрації Путіна спростували зміну курсу, однак головним куратором українського напряму в політиці Кремля став новий заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Владислав Сурков став помічником президента РФ у вересні 2013 року. Він опікувався питаннями відносин Росії і сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії, його також називали радником Путіна з «українського питання».

Нагадаємо, Росія анексувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна та більшість країн світу. Наразі між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова.

У 2014 році, відразу після анексії Криму, на сході України Росія розпочала збройну агресію. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, – з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на факти й докази, які демонструє українська сторона.

Читайте також: