Мінські угоди. Чи була зрада?

Саме Мінські домовленості продемонстрували всьому світу, що Путін недоговороздатний

Про ті Мінські угоди, які так звично називати «зрадницькими». Тільки факти:

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Мінські угоди не передбачали територіальних втрат. Ні Криму, ні Донбасу. А навпаки – повернення їх мирним шляхом. Де зрада? Мінські угоди передбачали виведення російських військ з територіі Донбасу. І порушив це путін. Де зрада? А хто не хотів виконувати мінські домовленості? Не Україна. Кремль хотів їх позбутися, не Україна. Росію вони тримали в покорі, не Україну. Саме Мінські домовленості продемонстрували всьому світу, що Путін недоговороздатний, і це сильний хід Києва. Де ж зрада? Мінські угоди дали нам найдорожче – час. Час створити сучасну армію натівського зразка. ЗСУ, яке рік тому виявилося спроможним захистити краіну.

І це зовсім інша армія, аніж та, що була порізана і продана за безцінь (техніка і танки), знищена (ракети і снаряди) і просто доведена до краю міністром оборони – громадянином Росії Лєбєдєвим і попередніми урядами.

Чи ви пам’ятаєте босі і голі батальйони хлопців, що формувалися з Майдану, в основному волонтерами, бо в держказні був нуль?

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Я пам’ятаю.

В 2019 новій владі дісталася сучасна натівська армія, з унікальними українськими розробками – артилерійська система Вільха, ракети Нептун. Богдани, Стугни, Корсари та інше.

Так. Щоб це створити, потрібен був час. І ми його виграли, завдяки Мінським угодам. Всі п’ять років разом з партнерами наполягаючи на виведенні російських військ.

Ми здобули дипломатичну підтримку, збудували армію і об’єднали суспільство національною свідомістю – так, мовою, вірою, культурою.

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І на це теж потрібен був час.

Мінські угоди – давали шанс уникнути великої війни. І це про сотні тисяч збережених життів…

І ще. Завдяки мінським домовленостям Україна дорослішала, а демократія утверджувалася в державі. І в Україні були чесні і справедливі вибори, завдяки яким був обраний шостий президент.

Тому «зрадницькі мінські угоди» – це примітивне кліше, яке дуже подібне до ще одного ще недавно улюбленого юмористами кліше: «Бо путін нападе». Багато хто сміявся. Зараз не смішно.

Це кліше точно варто було б переосмислити в країні з 20% окупавоної території і такою кількістю жертв і руйнувань.

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І зраду напевно варто пошукати в іншому місці. Може там, де лейтенант Баканов?