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Поставки F-16 в Україну: хто тисне на Пентагон

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Поставки F-16 в Україну: хто тисне на Пентагон
фото ілюстративне

Серед американських військових є лобісти, які підштовхують Пентагон до необхідного Києву рішення

Одразу кілька високопосадовців з міністерства оборони США  переконують Пентагон у необхідності схвалити відправку винищувачів F-16 в Україну. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Politico.

Журналісти видання поспілкувалися з трьома представниками оборонного відомства та з’ясували:  у той час як Україна готується розпочати новий наступ навесні, щоб повернути собі територію, кампанія всередині Пентагону з передачі винищувачів ЗСУ набирає обертів.

«Я не думаю, що ми проти», - сказав військовий чиновник з приводу відправлення F-16, коментуючи ситуацію на умовах анонімності. Він наголосив, що остаточного рішення ще не ухвалено.

За його словами, Україна ще має оголосити, що винищувачі є її головним пріоритетом. Співрозмовник видання підкреслив, що нині Пентагон зосереджений на тому, щоб надіслати Києву можливості, необхідні для негайної боротьби.

Раніше у Білому домі не виключали постачання Україні літаків F-16. За словами заступника радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Файнера, Сполучені Штати Америки готові «дуже обережно» обговорювати з Києвом і союзниками питання постачання винищувачів Україні.  

Нагадаємо, що днями речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що пріоритетом для України є саме американські винищувачі F-16. Проте також розглядаються як варіанти французькі бойові літаки Rafale і шведські Gripen.

Теги: винищувач США Україна Пентагон

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