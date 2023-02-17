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Лукашенко заявив про готовність вступити у війну: Зеленський відповів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лукашенко заявив про готовність вступити у війну: Зеленський відповів
Зеленський наголосив, що буде «великою помилкою» дозволити Росії використовувати Білорусь
фото: Офіс президента

Зеленський: «Сподіваюся, Білорусь не вступить у війну. Якщо так, ми будемо боротися і виживемо»

Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про готовність вступити у віну. Зеленський висловив сподівання, що Білорусь не вступить у війну проти України. Про це він сказав в інтерв’ю BBC

.«Сподіваюся, Білорусь не вступить у війну. Якщо так, ми будемо боротися і виживемо», — сказав глава України.

Він додав, що буде «великою помилкою» дозволити Росії використовувати Білорусь як плацдарм для повторного нападу.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко, спілкуючись з іноземними журналістами 16 лютого, заявив, що готовий вступити у війну лише в разі вторгнення сусідніх країн у Білорусь.

«Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони зроблять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру», — сказав Лукашенко.

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Теги: солдат Володимир Зеленський Франція путін війна Олександр Лукашенко Канада Білорусь

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