Скандал у Буковелі. Можна лише уявити рівень з’ясування стосунків після війни

Від де ти був і як смієш…

В контексті «посилання в Бахмут» військового в Буковелі від торгівця спиртом скажу таке: допоки чоловіки в кожній сім’ї не пройдуть через цю війну, ми будемо дуже різними в сприйнятті дуже багатьох речей. І цінностей.

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Можу лишень уявити рівень накалу у з’ясуванні стосунків після війни: від де ти був і як смієш…

Нам як суспільству критично важливо навчитися поваги до тих, хто ризикує життям. І після війни ця повага має трансформуватися в більшу зону можливостей для цих людей. Інакше ми будемо зоною конфлікту ще довго. Причому конфлікту внутрішнього.

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