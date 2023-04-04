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Вікторія Сюмар Народний депутат

Скандал у Буковелі. Можна лише уявити рівень з’ясування стосунків після війни

glavcom.ua
Учасники мовного скандалу у Буковелі
фото з відкритих джерел

Від де ти був і як смієш…

В контексті «посилання в Бахмут» військового в Буковелі від торгівця спиртом скажу таке: допоки чоловіки в кожній сім’ї не пройдуть через цю війну, ми будемо дуже різними в сприйнятті дуже багатьох речей. І цінностей.

Можу лишень уявити рівень накалу у з’ясуванні стосунків після війни: від де ти був і як смієш…

Нам як суспільству критично важливо навчитися поваги до тих, хто ризикує життям. І після війни ця повага має трансформуватися в більшу зону можливостей для цих людей. Інакше ми будемо зоною конфлікту ще довго. Причому конфлікту внутрішнього.

Чоловік, який відпочивав у Буковелі, полаявся із бойовим медиком, який приїхав сюди на реабілітацію. Ймовірна причина конфлікту –  мовне питання. 

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Джерело
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Теги: скандал українська мова Бахмут

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Вікторія Сюмар

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