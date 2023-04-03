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Скандал у Буковелі: подробиці про чоловіка, який образив військового медика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скандал у Буковелі: подробиці про чоловіка, який образив військового медика
фото: з Іnstagram Юлії Фатули

Журналісти розсекретили особу відпочивальника, який ображав військового медика у Буковелі

«Мужика у халаті», який агресував на військового медика у Буковелі, звати Олександр Фатула. Його дружина – популярний в Instagram психолог, коуч та жіночий тренер – Юлія Фатула. 

Не без гріха

Чи не відразу сплили і пікантні подробиці біографії Олександра Фатули, який, як виявилось, був двічі засуджений, проте зміг, за дивним збігом обставин, вийти сухим із води і не отримати покарання. Наразі чоловік із родиною проживає в Черкасах та Києві, раніше чоловік займався спиртом в великих обсягах. У ЗМІ пишуть, що зараз Фатула є співвласником компанії, яка займається оптовою торгівлею. Втім, не завжди це робив все законно. 

Зокрема, згідно із інформацією видання 1800.com, людина з таким прізвищем судима за бутлегерство і двічі притягалася до відповідальності за нетверезе водіння. За інформацією з реєстру судових рішень, Фатулу засуджено у кримінальній справі, згідно з матеріалами якої він у складі групи осіб розповсюджував у Черкасах незаконно виготовлені алкогольні напої.

Наприкінці жовтня 2014 року він був засуджений у ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут чи транспортування з метою збуту підакцизних товарів), яке інкриміновано йому у вироку, мінімальне наказання – від 3 років позбавлення волі.  Але заплативши 51 тисячу гривень штрафу він опинився на волі, і взявся за старе.

Вироком Сосновського райсуду від 2019 року його також визнано винним (незаконне виготовлення, зберігання, збут чи транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та оштрафовано ще на 20,4 тисяч гривень.

Дружина –  кинулась на захист

Зазначимо, що 3 квітня дружина мужика в халаті" Юлія Фатула весь день записувала сторіс у Instagram, де розповідала про ситуацію. Вона справді не розуміє, чому інцидент набув такого розголосу, адже «вона живе у вільній країні, а військовий провокував її чоловіка».

Вона наполягає на своїй позиції, що конфлікт почався саме через «мовне питання». Також вона постійно повторює, що "військовий спеціально зробив хайп».

За її словами  у неадекваті був саме військовий, а не її чоловік. Нібито медик постійно провокував їхню родину, а її коханий відреагував.

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Цікаво, що сама Юлія, як видно на її сторінці в Instagram обожнює гарне життя і має стандартний арсенал усіх так званих інстакрасунь, – вона постійно публікує фотографії свого повсякденного життя – хизується відваданням дорогих барів та курортів.

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На фото вона їсть доррогі, п'є та позує на камеру. Судячи з облікового запису в Instagram, пара одружилася у вересні 2020 року, наразі подружжя виховує  двох синів, називаючи молодшого «Сан Саничем».

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Нагадаємо, відпочивальник та бойовий медик ЗСУ, який приїхав до Буковелю на посттравматичну психологічну реабілітацію, не змогли знайти спільну мову. Відповідні відео були опубліковані у соцмережі. Медик відверто розповів, що певні індивіди, мають нахабство обзивати ЗСУ «худобою» та «чмом». На одному з відео, хамовитий чоловік називає медика «лошарою» тримаючи у  руках бокал пива. 

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