Скандал у Буковелі: подробиці про чоловіка, який образив військового медика

Журналісти розсекретили особу відпочивальника, який ображав військового медика у Буковелі

«Мужика у халаті», який агресував на військового медика у Буковелі, звати Олександр Фатула. Його дружина – популярний в Instagram психолог, коуч та жіночий тренер – Юлія Фатула.

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Не без гріха

Чи не відразу сплили і пікантні подробиці біографії Олександра Фатули, який, як виявилось, був двічі засуджений, проте зміг, за дивним збігом обставин, вийти сухим із води і не отримати покарання. Наразі чоловік із родиною проживає в Черкасах та Києві, раніше чоловік займався спиртом в великих обсягах. У ЗМІ пишуть, що зараз Фатула є співвласником компанії, яка займається оптовою торгівлею. Втім, не завжди це робив все законно.

Зокрема, згідно із інформацією видання 1800.com, людина з таким прізвищем судима за бутлегерство і двічі притягалася до відповідальності за нетверезе водіння. За інформацією з реєстру судових рішень, Фатулу засуджено у кримінальній справі, згідно з матеріалами якої він у складі групи осіб розповсюджував у Черкасах незаконно виготовлені алкогольні напої.

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Наприкінці жовтня 2014 року він був засуджений у ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут чи транспортування з метою збуту підакцизних товарів), яке інкриміновано йому у вироку, мінімальне наказання – від 3 років позбавлення волі. Але заплативши 51 тисячу гривень штрафу він опинився на волі, і взявся за старе.

Вироком Сосновського райсуду від 2019 року його також визнано винним (незаконне виготовлення, зберігання, збут чи транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та оштрафовано ще на 20,4 тисяч гривень.

Дружина – кинулась на захист

Зазначимо, що 3 квітня дружина мужика в халаті" Юлія Фатула весь день записувала сторіс у Instagram, де розповідала про ситуацію. Вона справді не розуміє, чому інцидент набув такого розголосу, адже «вона живе у вільній країні, а військовий провокував її чоловіка».

Вона наполягає на своїй позиції, що конфлікт почався саме через «мовне питання». Також вона постійно повторює, що "військовий спеціально зробив хайп».

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За її словами у неадекваті був саме військовий, а не її чоловік. Нібито медик постійно провокував їхню родину, а її коханий відреагував.

Цікаво, що сама Юлія, як видно на її сторінці в Instagram обожнює гарне життя і має стандартний арсенал усіх так званих інстакрасунь, – вона постійно публікує фотографії свого повсякденного життя – хизується відваданням дорогих барів та курортів.

На фото вона їсть доррогі, п'є та позує на камеру. Судячи з облікового запису в Instagram, пара одружилася у вересні 2020 року, наразі подружжя виховує двох синів, називаючи молодшого «Сан Саничем».

Нагадаємо, відпочивальник та бойовий медик ЗСУ, який приїхав до Буковелю на посттравматичну психологічну реабілітацію, не змогли знайти спільну мову. Відповідні відео були опубліковані у соцмережі. Медик відверто розповів, що певні індивіди, мають нахабство обзивати ЗСУ «худобою» та «чмом». На одному з відео, хамовитий чоловік називає медика «лошарою» тримаючи у руках бокал пива.