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Екснардеп, що воює в Бахмуті, повідомив про ситуацію в місті

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Екснардеп, що воює в Бахмуті, повідомив про ситуацію в місті
Українські бійці у Бахмуті готови до будь-яких наказів командування
фото: GeneralStaff.ua/Facebook

Сиротюк: «Ситуація тяжка, але стабільна. Можна сказати, що навіть спокійна»

На відміну від паніки у Києві, у Бахмуті, що залишається однією з найгарячіших точок фронту, відсутнє хвилювання. У місті планово відбуваються ротація особового складу, підвіз боєкомплекту та їжі, спокійне вивезення поранених, контужених та хворих. Про це в інтерв'ю з «Главкомом» розповів екснардеп та колишній голова фракції «Свобода» в Київській міськраді Юрій Сиротюк, який наразі перебуває на південних околицях гарячого міста.

Сиротюк розповів, що в Бахмуті почуває себе як мешканець багатоквартирного будинку. 

«Навіть у своєму будинку я знаю тільки сусідів на своєму поверсі. Так само і в Бахмуті – можу тільки здогадуватись, що відбувається по флангах. Але ніякої паніки та стрьому точно немає. Якщо когось виводять чи заводять, то це відбувається в рамках планових ротацій», – розповів він.

Юрій Сиротюк додав, що аби підрозділи не втрачали боєздатність, їх час від часу ротують. Він додав, що ситуація точно спокійніша, ніж була в інших місцях, бо він був й під Лисичанськом, і на Вуглегірській ТЕС, і в боях за Майорськ, і в Нью-Йорку. 

«Усі перебувають на місцях, зараз будемо робити планову ротацію особового складу. Підрозділи, які поруч, теж працюють. Проїзд в місто є, хоча, звісно, погода не сприяє пересуванню техніки. Але кожен має чіткі інструкції, що робити у випадку, якщо якась ситуація вийде за межі контрольованої. Всі чекають на накази: якщо є наказ битися – б’ємося, будуть накази переміститися, переїхати, наступати – всі до цього готові», – сказав Сиротюк.

Екснардеп заявив, що ситуація ситуація в Бахмуті така, як була, – тяжка, але стабільна. Можна сказати, що навіть спокійна, як зазначив Сиротюк.

Нагадаємо, що нещодавно Офіс президента дав відповідь, чи виходять ЗСУ із Бахмута

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Теги: Бахмут Юрій Сиротюк

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